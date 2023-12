Las autoridades malasias investigan por presunta corrupción al ex ministro de Economía Daim Zainuddin

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC, por sus siglas en inglés) ha confirmado este sábado la apertura de una investigación contra el ex ministro de Economía Daim Zainuddin, un aliado del ex primer ministro Mahatir Mohammad, por presunto abuso de poder y prácticas de lavado de dinero.

El organismo ha realizado esta confirmación en un comunicado de respuesta a las acusaciones vertidas por el ex ministro, que esta semana denunció una "caza de brujas" contra su persona, recoge el portal Free Malaysia Today.

En la nota, publicada en su página web, la Comisión matiza que "jamás ha realizado acusaciones oficiales" contra el ex ministro y se limita a apuntar la existencia de una "investigación abierta en febrero de 2023" basada en la información desvelada en el caso de los Papeles de Pandora sobre la existencia de cuentas en paraísos fiscales de figuras políticas internacionales.

Este pasado jueves, el ex ministro denunció que estas pesquisas habían sido orquestadas por el actual primer ministro del país, Anwar Ibrahim, en lo que describió como un "esfuerzo organizado" y construido a partir de "insinuaciones sin fundamento". Asimismo, el ex ministro ha denunciado que no ha sido informado de la naturaleza exacta de los presuntos delitos por los que está siendo investigado.

A este respecto, la MACC puntualiza que el ex ministro está siendo objeto de pesquisas "en virtud del artículo 23 de la Ley anticorrupción de Malasia de 2009 y el artículo 4 (1) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de 2001".

La Comisión, además, añade que el ex ministro recibió en junio de este año una notificación para que declarara todos sus activos tanto dentro del país como en el extranjero, una petición que ha sido prorrogada hasta en cinco ocasiones, la última el 14 de noviembre, a petición del propio investigado.

El organismo, por último, también ha confirmado las informaciones aparecidas este mes en los medios malasios al ratificar que se ha incautado de la Torre Ilham, un edificio de 60 pisos en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, como parte de su investigación sobre el ex ministro.