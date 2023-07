Las autoridades paquistaníes apuntan a Estado Islámico como posible autor del atentado que deja ya 43 muertos

La Policía detiene a tres personas supuestamente vinculadas al ataque



MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Jíber Pajtunjua ha apuntado este lunes a Estado Islámico como posible autor del atentado perpetrado este domingo durante un acto del partido islamista más importante de Pakistán, el Jamiat Ulema e Islam (Fazl) (JUI-F), en Jar (en la frontera con Afganistán), y que ha dejado al menos 43 muertos y más de 130 heridos.

"Seguimos investigando y recopilando información sobre la explosión. La investigación inicial muestra que Estado Islámico, una organización proscrita, estuvo implicada", han asegurado las autoridades en declaraciones recogidas por la cadena Geo TV.

Además, han informado de la detención de tres sospechosos y que los agentes competentes se encuentran recogiendo más evidencias en el lugar del atentado suicida.

Según la cadena, Pakistán lleva "mucho tiempo" culpando a Afganistán de no cumplir con su compromiso de garantizar que su suelo no se use para actividades terroristas contra el país.

El atentado ha sido perpetrado sobre las 16.00 horas (13.00, hora peninsular española) cuando unos 500 militantes del partido estaban escuchando una intervención de un dirigente regional, el maulana Laiq, encargado del cierre del acto político.

Entre los fallecidos está el líder del partido en Jar, el maulana Ziaulá Jan, y el secretario general de la formación en Nawagai, Hamidulá Haqqani. También estaban presentes otros dirigentes del partido, como el maulana Yamaludín o el senador Abdur Rashid, según ha explicado el portavoz de JUI-F en Jíber Pajtunjua, Abdul Yalil Jan.

LLAMAMIENTO A LA CALMA

El JUI-F está liderado por el clérigo Fazal ur Rehman, uno de los más destacados exponentes islamistas en la política del país y socio menor de la coalición del Gobierno.

En su primera reacción al ataque, el clérigo ha exigido al primer ministro del país, Shebhaz Sharif, y al ministro principal en funciones del estado, Azam Jan, una investigación inmediata de lo acontecido antes de llamar a la calma a sus seguidores. También ha solicitado a los miembros del partido donar sangre en los hospitales en los que están ingresados los heridos.

Sharif ha anunciado que ha ordenado investigar lo ocurrido e identificar a los responsables. El Cuerpo de Fronteras está en alerta y uno de sus máximos responsables, el general Nur Wali Jan, se ha desplazado hasta Bajaur para supervisar la situación.

El presidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto Zardari, ha instado al Gobierno a llevara los "responsables y terroristas" ante la justicia y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos.