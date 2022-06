Las autoridades de transición de Guinea reiteran la prohición de toda protesta en el país

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta militar que gobierna Guinea ha reiterado este martes la prohición de toda protesta en el país africano, tras la solicitud para revocar la norma del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

"Nada puede justificar las marchas en este período sensible de la vida nacional en el que los guineanos han vuelto a hablarse como hermanos", ha recalcado en un comunicado la junta militar de Guinea, agregando que "la CNRD y su presidente reiteran que no se autorizará ninguna marcha mientras no se cumplan las garantías de supervisión".

El Gobierno de transición de Guinea ha asegurado que defiende las libertades públicas. "El Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) --nombre oficial de la junta-- y su presidente, quieren reafirmar a la opinión nacional e internacional que el respeto a las libertades públicas siempre ha sido su preocupación desde el 5 de septiembre de 2021", esgrime el comunicado.

A su juicio, "la liberación de los escaños de ciertos partidos políticos y de todos los presos políticos, la libertad de expresión, la devolución de los documentos de viaje y el regreso de los exiliados políticos, por nombrar sólo algunos, ilustran bien este deseo".

"Es necesario recordar que desde 2010 hasta 2021, Guinea ha vivido más de 700 marchas violentas. Estas marchas provocaron centenares de muertos, miles de heridos e innumerables daños materiales en todo el territorio nacional", ha alegado la junta militar, justificando así,

la prohición de toda protesta en el país.

La junta militar anunció el 14 de mayo la prohibición de todo tipo de contestación y protesta poco después de anunciar un calendario que prevé un proceso político que culminará con la celebración de elecciones dentro de tres años.

ACNUDH instó el lunes a las autoridades de transición de Guinea a revocar la prohibición de toda protesta. "Las medidas anunciadas para evitar reuniones y manifestaciones públicas no tienen en cuenta los principios de importancia y proporcionalidad", declaró en un comunicado el portavoz de la Oficina de ACNUDH en África, Seif Magango.

El CNRD tomó el poder bajo el mando del coronel Mamady Doumbouya el 5 de septiembre de 2021 desplazando así al presidente Alpha Condé. A partir de ahora el gobierno estará en manos de un Consejo Nacional de Transición que será el encargado de organizar las elecciones.

La asonada fue perpetrada tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos el líder opositor, Cellou Dalein Diallo, denunciaron fraude.