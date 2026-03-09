Azerbaiyán aprueba el reinicio del transporte de carga en la frontera con Irán

Archivo - Bandera de Azerbaiyán en la capital, Bakú (archivo) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han aprobado este lunes el reinicio del transporte de carga en la frontera con Irán, tras varios días de cierre a causa del ataque con drones perpetrado contra el exclave azerí de Nachijeván, que Bakú achacó a Teherán, en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Consejo de Ministros azerí ha dado así luz verde al reinicio del transporte de carga a través de los puntos fronterizos con Irán, que ha sido retomado a las 10.00 horas (hora local), tal y como ha recogido la agencia azerí de noticias Azertag.

El Gobierno azerí anunció el viernes la evacuación de sus legaciones diplomáticas en Irán tras el citado incidente, que alcanzó el aeropuerto de la república autónoma y dejó al menos un muerto, en el marco de una serie de "medidas de seguridad adicionales" por parte de Bakú.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, denunció "un acto terrorista por parte de Irán" tras el ataque. "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", dijo.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó una implicación de Teherán el ataque y apuntó a la posible responsabilidad de Israel, al tiempo que prometió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Irán se ha desvinculado además de varios ataques contra países de la región, afirmando que en algunos habría estado implicado Israel para tensar sus lazos con Estados de Oriente Próximo en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, que ha llevado a Teherán a responder lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en la zona, incluidas bases militares.