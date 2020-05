Bachelet descarta presentarse de nuevo a las presidenciales de Chile: "Sobre mi cadáver"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, ha descartado este viernes presentarse de nuevo como candidata a las elecciones presidenciales de Chile.

En una conversación con Paulina Vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano --que Bachelet creó--, la exmandataria ha asegurado que no se presentará por tercera vez a los comicios: "¿cómo lo digo? ¿En diplomático o en chileno? Sobre mi cadáver".

Así, Bachelet ha explicado que se trata de una decisión "política" y que la democracia "exige nuevas caras". "Esto no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras", ha manifestado, según informaciones del diario 'La Tercera'.

"No puede ser que porque no haya nadie más, que la misma señora que ya estuvo dos veces vuelva por tercera vez. Creo que eso no le hace bien a la democracia", ha aseverado antes de abordar la situación que atraviesa actualmente Chile a causa de la pandemia de coronavirus.

"No busco, no quiero y no voy a ser candidata. (...) Tampoco estoy interesada en ser secretaria general de Naciones Unidas, por si acaso", ha afirmado en un intento de despejar posibles dudas sobre sus intenciones.

La Alta Comisionada ha asegurado, no obstante, que desea volver al país y ha recalcado que "a Chile voy a volver, no me voy a quedar para siempre por estos lados". En su opinión, la política nacional necesita "nuevos liderazgos".

"Estoy en contra de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no se amplían a la ciudadanía, que ha mostrado ser responsable, seria y capaz de hacer propuestas también", ha concluido.