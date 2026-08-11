Bangladesh urge a India acelerar la extradición a Daca de la ex primera ministra Hasina

Archivo - La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, en una imagen de archivo - Tobias Hase/dpa - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, ha instado al Gobierno de India a acelerar el proceso de extradición de la ex primera ministra Sheij Hasina, después de que esta anunciara su intención de regresar a su país a finales de año.

"Bangladesh espera que India acelere el proceso de extradición de Sheij Hasina", ha plasmado Rahman en un comunicado recogido por el diario 'Prothom Alo'.

Lo ha hecho tras haber sostenido una reunión con el alto comisionado indio Dinesh Trivedi, un encuentro en el cual ambos han ahondado en la importancia de crear un entorno adecuado para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

Fue a comienzos del presente mes de agosto cuando Hasina avanzó que regresará en diciembre a su país desde India, donde se encuentra exiliada tras ser condenada a pena de muerte por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que le costó la vida a 1.400 personas y finalmente provocaron su caída después de quince años de mandato.

Entonces Daca, en alusión a su país vecino, lamentó no haber obtenido respuesta a las "reiteradas peticiones" de extradición de Hasina, recordando a su vez a Nueva Delhi que "permitirle interactuar abiertamente con los medios de comunicación bajo cualquier pretexto resulta profundamente hiriente para el sentimiento" de su pueblo, así como es "perjudicial para el desarrollo de unas relaciones bilaterales armoniosas entre Bangladesh e India".