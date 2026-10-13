Bardella, sobre una posible victoria de Le Pen en las presidenciales: "Queremos reconstruir la credibilidad de Francia"

El presidente de Agrupación Nacional de Francia, Jordan Bardella, junto a la líder del partido, Marine Le Pen. - Pierre Teyssot / Agf/AGF via ZUM / DPA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha prometido este martes "reconstruir la credibilidad de Francia a nivel europeo e internacional" en caso de que sea Marine Le Pen, líder de la formación, la que se haga con la victoria en las elecciones presidenciales previstas para 2027.

"Si me convierto en jefe de Gobierno en mayo de 2027, sé perfectamente que tendremos una tarea enorme por delante. Pero quiero repetir ante ustedes el compromiso que Marine Le Pen y yo hemos asumido ante los franceses. Haremos todo lo posible para que Francia recupere su estabilidad, su prosperidad y su lugar entre las grandes economías europeas", ha aseverado en Madrid durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.

Así, ha defendido lo importante que son "los lazos económicos entre Francia y España" y ha aventurado que aún hay "mucho por construir juntos", pero ha lamentado que Francia se encuentra ante "una situación difícil". "Hemos perdido nuestra grandeza, estamos perdiendo diariamente nuestra seguridad, nuestro arte de vivir, el equilibrio de nuestras cuentas públicas. Esto socava la credibilidad de Francia en la escena europea, entre sus socios y los inversores, y entre el propio pueblo francés", ha señalado.

Es por ello que ha reivindicado el proyecto de Agrupación Nacional, que apuesta por "reconstruir Francia, su economía, sus cuentas públicas, su seguridad, su escuela y su justicia". "Queremos reconstruir su credibilidad en la escena europea y a nivel internacional", ha dicho. "Queremos cambiarlo todo sin destruir nada", ha añadido.

"Francia forma parte de las grandes economías de la UE, que tienen la capacidad de cambiar la dirección de varias políticas en Europa. (...) Queremos que Francia pueda renegociar en materia de inmigración pero también económico. Queremos acabar con la ideología del Pacto Verde y hacer patriotismo económico", ha sostenido.

"Dedicaré toda mi energía a conseguir que a partir de 2027 Francia recupere el lugar que le corresponde. Francia debe volver al camino de la responsabilidad presupuestaria, de una política económica favorable a las empresas y de una estabilidad real. Estas son las grandes prioridades que defiendo junto a Marine Le Pen en estas elecciones presidenciales", ha continuado.

No obstante, ha trasladado un mensaje de "optimismo y confianza". "Europa se ha quedado atrás, pero debe participar plenamente en las revoluciones industriales y tecnológicas del siglo XXI. Debemos ser conscientes de nuestras fortalezas. Europa tiene empresas líderes, investigadores, ingenieros, trabajadores cualificados y un mercado interior enorme. Ahora debemos tener el valor de romper con las ideologías que nos han llevado al declive", ha apostillado.

Bardella ha aprovechado la ocasión para defender la importancia de "poner la producción en el centro de la política" y ha incidido en que "Francia y España tendrán un papel importante en esta nueva Europa basada en el crecimiento, la soberanía de las naciones y la seguridad del continente".

"Para ayudar a Europa a recuperarse, Francia debe recuperar primero su propia estabilidad económica. Mi intervención tiene lugar en un momento especialmente grave para Francia, que algunos observadores internacionales ya describen como el eslabón débil de Europa. No es Francia la que ha fracasado, sino las decisiones políticas", ha anotado.

CEUTA Y ESPACIO SCHENGEN

Sobre la situación en Ceuta, a la que se desplazó el lunes junto al líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que es allí donde los europeos "se juegan su futuro si no recuperan el control de las fronteras". "Desde allí queríamos defender la importancia de la soberanía de España sobre el territorio y la importancia de preservar la seguridad de los españoles", ha explicado.

"No me toca a mi injerir en el debate electoral español, pero mi interpretación es que el anuncio del Gobierno de regularizar a cientos de extranjeros en situación irregular ha tenido un efecto llamada grave e irresponsable que afecta no solo para España sino también a todos sus socios europeos, porque la libre circulación en el espacio Schengen hace que un extranjero regularizado en España pueda circular por otros países de la UE", ha argumentado.

"Me ha marcado mucho lo visto ayer en Ceuta. He visto una situación de desorden muy grave y una población española confinada en sus casas. Quería decir a los ceutíes que son residentes de un territorio europeo y que ni España, ni Francia, ni Europa abandonan ni abandonarán a los ceutíes", ha aclarado.

Es por ello que ha reivindicado que, en caso de que Agrupación Nacional gane las elecciones, "propondrá una reforma del espacio Schengen". "Queremos que la libre circulación en el espacio Schengen vuelva a ser realmente europea y que se reserve únicamente a los ciudadanos de la UE. Tener un permiso de residencia no dará derecho a un extranjero a circular libremente por todos los países de la UE", ha declarado.

Asimismo, ha pedido que la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) "deje de ser una agencia de viajes y un centro de acogida de migrantes" y pase a ser realizar "las labores por las que se les paga en realidad". "Nosotros proponemos negociar claramente el control de la inmigración en Francia y en Europa con los países emisores, es decir, con los Estados africanos", ha propuesto.

"Si llegamos al poder, queremos utilizar todas las palancas diplomáticas para permitir el retorno y la devolución de los extranjeros. Es decir, un Estado que se niegue a recuperar a sus ciudadanos, a aceptar su devolución, verá suspendida la ayuda pública al desarrollo, las transferencias de remesas y la concesión de visados, y sus dirigentes ya no podrán venir al médico en Europa, en Francia", ha insistido.

"En el asunto de Ceuta, la investigación determinará las responsabilidades, pero lo importante es no ser ambiguos respecto al hecho de que Ceuta pertenece al Reino de España y es soberanía española. Necesitamos un discurso muy claro y sin ambigüedad", ha zanjado.