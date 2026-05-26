Bielorrusia denuncia que "cada día" se producen incidentes con drones ucranianos en la frontera

El secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Aleksandr Volfóvich. - Europa Press/Contacto/Alexei Nikolsky

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades bielorrusas han denunciado este martes que "cada día" son frecuentes los incidentes con drones ucranianos en la frontera que, en algunos casos, no son meros accidentes, sino intentos deliberados de golpear infraestructura, en medio de las renovadas protestas y advertencias Kiev ante la posible participación más directa de Minsk en la guerra con Rusia.

El secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Aleksandr Volfóvich, ha afirmado de que "durante la última semana" han registrado hasta 116 incidentes de este tipo y que han tenido que desplegar a la fuerza área en 59 ocasiones, según recoge la agencia estatal de noticias Belta.

"Cada día, nuestros sistemas de defensa aérea detectan regularmente drones de combate que cruzan la frontera entre Bielorrusia y Ucrania y se estrellan en nuestro territorio", ha advertido el alto mando militar.

En se sentido, Volfóvich ha puesto de relieve que "en algunos casos, no se trata de ataques aleatorios, sino de intentos de golpear objetivos de la infraestructura fronteriza, bajo el pretexto de sobrevuelos supuestamente accidentales".

En las últimas semanas han aumentado las denuncias desde el lado ucraniano a su vecino sobre la posibilidad de que acabe inmiscuyéndose de manera más directa en el conflicto, con el presidente Volodimir Zelenski, advirtiendo a su par bielorruso, Alexander Lukashenko, de la respuesta que conllevaría cualquier tipo de agresión.

La pasada semana, Bielorrusia y Rusia llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos, en los que Moscú aportó munición nuclear. Lukashenko incidió en que no hay intención alguna de pelear con nadie, salvo en caso de que la seguridad del Estado bielorruso esté en riesgo.