Bielorrusia denuncia ante Ucrania un ataque "intencional" contra un camión con matrícula bielorrusa en Rusia

Archivo - Bandera de Bielorrusia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha trasladado este viernes al encargado de negocios de Ucrania en Minsk su queja por el ataque con drones a un camión con matrícula bielorrusa en la región rusa de Briansk, que considera un ataque "intencional".

Según ha indicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ruslan Varankov, "la identidad del vehículo era obvia, y la parte bielorrusa tiene motivos para creer que el ataque fue intencional".

"Se ha advertido a la parte ucraniana que no repita tales acciones. Se ha enfatizado que la responsabilidad de sus consecuencias recae enteramente en las autoridades ucranianas", ha añadido en declaraciones recogidas por la agencia Belta.

De esta forma, ha añadido que Bielorrusia "se reserva el derecho de tomar las medidas de respuesta adecuadas", tras detallar que el diplomático ucraniano recibió una nota de protesta. "La parte bielorrusa pidió el fin de las provocaciones que conducen a una escalada", ha declarado Varankov.