Birmania anuncia la deportación de un empresario estadounidense detenido en junio

Archivo - El presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, durante una visita a Tailandia en agosto de 2026 (archivo) - Peerapon Boonyakiat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Birmania han anunciado este jueves la deportación de un empresario estadounidense detenido en junio por supuestas irregularidades cometidas cuando era presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Birmania, sin que Washington se haya pronunciado por ahora sobre el caso.

La decisión de deportar al hombre, identificado como Adam Michel Castillo, ha sido presentada por las autoridades del país asiático como una muestra de su política exterior destinada a "fomentar unas relaciones diplomáticas amistosas con todos los países", según ha recogido el diario estatal 'The Global New Light of Myanmar'.

"Su deportación se llevó a cabo de conformidad con las normas y procedimientos establecidos, con el objetivo primordial de mantener unas relaciones bilaterales amistosas entre Birmania y Estados Unidos", recoge el diario, que especifica que Castillo fue embarcado en un vuelo desde el aeropuerto de la capital, Nayipidó, sin detallar el destino.

Según estas informaciones, Castillo fue detenido a raíz de una demanda presentada contra él en junio por "infringir las disposiciones establecidas en los estatutos de la Cámara de Comercio Estadounidense en Birmania, sin que esté claro si llegó a ser juzgado y condenado.

Birmania fue escenario de un golpe de Estado militar en febrero de 2021 que derivó en la detención de la líder 'de facto', la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. El líder de la junta, Min Aung Hlaing, asumió el cargo de presidente tras unas elecciones en 2025 marcadas por las denuncias de irregularidades y el conflicto abierto con decenas de grupos rebeldes.