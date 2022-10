Birmania entra en la "lista negra" de países mecenas del terrorismo internacional

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Birmania ha pasado a engrosar, junto a otros países como Corea del Norte o Irán, la "lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) después de que el organismo determinara en su última evaluación que las autoridades del país, ahora gobernado por una junta militar golpista, han sido incapaces de atajar el flujo de lavado de dinero que podría ir destinado a la financiación de organizaciones terroristas internacionales.

Los fallos sistémicos de Birmania en este ámbito "fueron identificados por primera vez en un informe en septiembre de 2018 y muchos problemas persisten, cuatro años después", según la evaluación del presidente de GAFI, Raja Kumar, publicada en la página web de la organización.

El GAFI ha instado así a las autoridades a que "aborden por completo sus deficiencias" y anunciado que el país "permanecerá en la lista hasta que complete el plan de acción prometido para "abordar las deficiencias estratégicas identificadas en el país", ha añadido el presidente.

La inclusión significa que las entidades e individuos de Birmania se enfrentarán a una supervisión más estrecha por parte de las instituciones financieras globales.

En los casos más graves, el GAFI aconsejaría a los países que aplicaran contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Birmania lleva desde el golpe militar del año pasado bajo una serie de medidas punitivas aplicadas por Estados Unidos y sus aliados contra los líderes del golpe, las entidades comerciales relacionadas y un grupo de traficantes de armas desde la asonada derrocó al gobierno civil dirigido por la activista Aung San Suu Kyi, ahora encarcelada.

Las autoridades birmanas se habían mantenido optimistas sobre el fallo del GAFI a su favor. El gobernador del Banco Central, Than Than Swe, defendió el mes pasado, en comentarios recogidos por Bloomberg, los esfuerzos concertados del país para salir de la lista de vigilancia del GAFI mediante la realización de evaluaciones de riesgo en los bancos, inspecciones in situ y supervisiones externas.