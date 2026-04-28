Bloqueadas en Indonesia las cuentas de 1,7 millones de usuarios de TikTok menores de 16 años

Archivo - El logo de TikTok en un teléfono móvil (archivo) - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este martes de que las cuentas en la red social TikTok de 1,7 millones de usuarios menores de 16 años han sido bloqueadas por completo tras la entrada en vigor de la nueva ley que busca proteger la infancia en Internet.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, ha indicado durante una rueda de prensa que esta medida ha sido adoptada en cumplimiento del decreto gubernamental que se encuentra en vigor desde finales de marzo.

TikTok es la principal plataforma afectada por esta medida y ya había entregado previamente una serie de informes donde recogía la cifra concreta de menores utilizando la aplicación con la vista puesta en la suspensión de estas cuentas, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

No obstante, desde el Gobierno han admitido que esta medida podría afectar a algunos usuarios que sí sobrepasen la edad legal establecida y cuyas cuentas podrían verse también bloqueadas temporalmente, aunque han garantizado que se están poniendo en marcha medidas para restaurarlas rápidamente en caso de error.