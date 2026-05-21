Bolivia denuncia ante la OEA que las protestas "amenazan el orden democrático"

Archivo - Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - MOVIMIENTOS SOCIALES DE BOLIVIA

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Bolivia ha denunciado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que las fuertes protestas y huelgas en La Paz y otros puntos del país contra el Gobierno y la falta de políticas contra la crisis económica "amenazan el orden democrático" y vulneran "los derechos" de la ciudadanía.

"El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo", ha manifestado el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo, en una videollamada con el Consejo.

El canciller ha defendido acudir alegando que "desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana". De hecho, hacia el final de su intervención ha pedido una misión internacional de embajadores de la OEA para verificar la situación política y social del país Bolivia.

En cuanto a ésta, Aramayo ha asegurado que las manifestaciones "exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política" y están orientadas a "generar desestabilización institucional, debilitamiento del Gobierno y alteración del orden democrático", mientras que, por contra, ha defendido que el Ejecutivo boliviano "reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política, pilares de toda sociedad democrática y valores fundamentales del sistema".

Asimismo, el ministro ha criticado especialmente los bloqueos de carreteras, manteniendo que las dificultades en la circulación afectan al abastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno y medicamentos, entre otros, y representan una "vulneración deliberada de los derechos" de los bolivianos.

LA COMUNIDAD ANDINA MUESTRA "PREOCUPACIÓN"

Siguiendo en el plano internacional, la Comunidad Andina (CAN) ha expresado su "preocupación por la situación política y social" de su Estado miembro, instando a que "las diferencias existentes sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático".

"La Presidencia Pro Tempore (en manos de Ecuador) y la Secretaría General consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas", ha subrayado la organización en un comunicado.

En concreto, la CAN ha manifestado también preocupación por las "acciones y hechos que vienen generando perturbaciones en el normal desarrollo de la vida institucional y en la provisión de servicios esenciales en Bolivia, en un contexto que exige responsabilidad, cautela y apego irrestricto a los cauces democráticos y constitucionales". En ese sentido, ha hecho un llamamiento a todas las partes a "actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el entendimiento, la cooperación y los mecanismos institucionales democráticos para superar la actual coyuntura".

Manifestaciones y bloqueos han protagonizado las últimas semanas en este país andino, si bien la Policía boliviana ha anunciado que ha logrado habilitar un corredor para liberar al menos 70 cisternas cargadas con gasolina y diésel que habían estado retenidas en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto, y que servirán para distribuir combustible a las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, según ha recogido el diario boliviano 'La Razón'.

Las movilizaciones siguen marcando la actualidad sociopolítica de Bolivia, donde indígenas, campesinos y sindicalistas han llegado a asediar La Paz para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz, en medio de una coyuntura que ya registra cuatro muertes y más de un centenar de detenidos.