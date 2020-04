Bolivia "encapsula" una población minera de Oruro por violar la cuarentena por el coronavirus

El Gobierno amenaza con confinar también el trópico de Cochabamba, bastión del MAS de Morales

El Gobierno de Bolivia ha ordenado "encapsular" la población minera de Huanuni, en el departamento de Oruro, por violar la cuarentena impuesta para frenar el contagio del coronavirus y ha amenazado con hacer lo mismo con Chapare, en el trópico de Cochabamba.

"Huanuni, en una acción coordinada entre el Gobierno nacional, la Gobernación departamental, el Gobierno Municipal, la Policía y las Fuerzas Armadas, fue encapsulada en su área urbana debido a que en pocos días este importante centro minero se ha convertido en un peligroso foco de contagio de Covid-19", ha informado el Ministerio de Obras Públicas.

Hasta ahora, en Huanuni se han registrado nueve casos de coronavirus, de los cuales uno está hospitalizado en Oruro y otros en aislamiento domiciliario, mientras que la "paciente cero" ya ha superado la enfermedad.

Sin embargo, las autoridades temen que la indisciplina de una parte de la población" derive en un aumento de los contagios en una localidad donde "la incidencia de la silicosis, enfermedad propia de los trabajadores mineros, puede convertirse en el caldo de cultivo mortal para los pobladores en este tiempo de la pandemia".

"No podemos permitir que trabajadores mineros y sus familias mueran por el virus. Por eso, se deben extremar los esfuerzos para que Huanuni no sea un foco de infección", ha dicho el ministro, Iván Arias, de acuerdo con un comunicado.

Así, desde el fin de semana, la Policía y el Ejército patrullan Huanuni con la orden de "arrestar a cualquier persona que no cumpla la ley". El domingo fueron detenidas varias personas por pasear y montar en bicicleta.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha amenazado con "encapsular" también a Chapare, en el trópico de Cochabamba, bastión del ex presidente boliviano Evo Morales, después de que vecinos de las localidades de Villa Tunari, Shinaota y Chimoré, en el departamento de Cochabamba, se enfrentaran y expulsaran a la Policía.

"Si ellos no quieren, no les importa, nosotros vamos a 'encapsular' Chapare como lo tenemos ahora, nadie sale, ni nadie entra. (...) No iremos a la confrontación", dijo Murillo en una comparecencia el domingo.

El ministro de Gobierno insistió en culpar al Movimiento Al Socialismo de Morales (MAS) de los altercados. "Es hora de que la gente sepa del daño que hacen esos dirigentes, lo criminales que son esos dirigentes", declaró en alusión a los líderes cocaleros.

Leonardo Loza, dirigente cocalero de Chapare y miembro del MAS, ha acusado al nuevo Ejecutivo de Jeanine Áñez de urdir una "venganza política" y ha avisado de que, si el trópico de Cochabamba queda "encapsulado" no permitirán ninguna actividad empresarial.

"Hasta ahora a los pobres, los humildes, los pequeños productores nos tienen encerrados en nuestras casas. Pero hay grandes empresas que siguen trabajando en el país. Si quieren hablar de encapsular, nadie va a entrar, ni va a salir, ni va a pasar ninguna empresa por la región del trópico", ha avisado, según informa 'El Deber'.

Bolivia, con 564 casos confirmados y 33 muertos, ha declarado una cuarentena nacional, suspendido clases y actividades no esenciales y cerrado las fronteras para frenar el avance del coronavirus.

Este lunes, el Gobierno de La Paz, la capital boliviana, ha hecho obligatorio el uso de mascarillas. "En caso contrario, serán sancionados", ha dicho el alcalde, Luis Revilla, al tiempo que ha anunciado un refuerzo de los controles sobre las medidas preventivas con al menos 4.000 policías y militares, de acuerdo con la agencia de noticias ABI.