Bolsonaro abandona el hospital a una semana de las elecciones en Brasil

Actualizado 29/09/2018 23:40:12 CET

Miles de mujeres protestan contra el candidato ultraderechista en todo el país

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia de Brasil Jair Bolsonaro ha abandonado este sábado el hospital de Sao Paulo en el que permanecía ingresado tras ser apuñalado durante un acto de campaña el pasado 6 de septiembre en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, apenas una semana antes de las elecciones.

Bolsonaro, candidato del Partido Social Libertal (PSL), ha abandonado el hospital Albert Einstein a las 13.45 horas de este sabádo, 22 días después de ser ingresado, y tiene previsto viajar inmediatamente hacia Río de Janeiro, según informa la agencia Brasil.

El político derechista no ha hecho declaraciones a su salida, mientras que el presidente del PSL, Gustavo Bebbiano, ha aclarado que su salud es aún frágil y por ello no tiene previsto realizar actos de campaña en las dos próximas semanas.

El líder del PSL ha considerado que la campaña de Bolsonaro se ha visto afectada por lo sucedido, ya que esta se fundamentaba en gran medida en el contacto directo del candidato "con el público".

Bolsonaro parte como favorito para la primera vuelta del próximo domingo en Brasil, pero no tiene garantizada la victoria en la segunda. Según el sondeo publicado por Datafolha el viernes, el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se impondría con el 45 por ciento frente al 39 por ciento de Bolsonaro.

Por su parte, el candidato ultraderechista dijo este viernes que no aceptará un resultado el 7 de octubre que no sea su victoria en las urnas. "Por lo que veo en las calles, no acepto un resultado en las elecciones diferentes a mi elección. Este es mi punto de vista", señaló aún en el hospital.

Preguntado por estas declaraciones, Bebbiano ha dicho que lo que incomoda al partido es "la imposibilidad de recontar votos". "La gente tiene un recuento secreto de votos, que está en manos de media docena de técnicos. Desgraciadamente, eso es contrario a los principios de publicidad y transparencia inherentes a la administración pública", ha valorado.

PROTESTAS DE MUJERES CONTRA EL CANDIDATO

La salida del hospital de Bolsonaro ha coincidido con protestas en varias ciudades del país contra el candidato ultraderechista por sus comentarios ofensivos, después de que este se haya tomado a la ligera las violaciones sexuales y haya considerado justificada la brecha salarial de género.

"Creo que no solo las mujeres, sino que todos nosotros no deberíamos votar por Bolsonaro porque es racista, es sexista, es homofóbico, no es incluyente y no entiende que Brasil es un país multicultural", ha defendido Nuria Karnakis, una mujer de 17 años que participó en una marcha en Sao Paulo. "Él no es la solución", ha añadido en declaraciones a Reuters.

También ha habido protestas en apoyo del candidato del PSL. "Nunca lo escuché decir nada malo sobre las mujeres", ha sostenido Alessandra Sampaio, de 39 años, en un mitin a favor de Bolsonaro en Río de Janeiro. "Está en contra de la violación, las drogas y a favor de la familia. Tengo dos hijas y quiero lo mejor para ellas", ha añadido.

Bolsonaro, un oficial retirado del ejército que ha expresado admiración por la dictadura militar brasileña (1964-1985), se ha ganado el respaldo de muchos en el gigante sudamericano por su línea dura en materia de delincuencia, una retórica sin ambages y una carrera política que ha estado libre de acusaciones de corrupción.

Sin embargo, también ha generado el rechazo de muchos por comentarios considerados ampliamente como sexistas, misóginos y homofóbicos.