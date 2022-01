Borrell asegura que tiene la "garantía" de que no se negociará con Rusia sin contar con los europeos

Archivo - El vicepresidente de la Unión Europea y Alto Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, interviene en el Foro organizado por Next Educación: ‘Retos de Europa’, en la sede de la Comisión Europea en España, a 29 de octubre de

BRUSELAS, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este jueves que tiene la "garantía" de que no se negociará con Rusia cuestiones de seguridad en Europa sin contar con la UE y los europeos.

Después de que el bloque quedara fuera de la mesa de negociación en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia y tampoco forme parte del Consejo OTAN-Rusia, donde sí participan 21 de sus Estados miembros, Borrell ha querido quitar hierro al asunto, asegurando que está habiendo una coordinación sin precedentes con Washington.

"Muchos dicen que Europa está fuera de la mesa y que no participa. Con los Estados Unidos hemos tenido una coordinación extremadamente positiva y ha habido contactos como nunca ha habido antes", ha defendido el jefe de la diplomacia comunitaria en declaraciones a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa en Brest, Francia.

Así, ha señalado que la UE tiene la "garantía" de que no se tomarán decisiones en las negociaciones con Rusia sin contar con la UE y sin la participación de los europeos.

El propio Borrell ha departido estos días con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y la representante estadounidense en las negociaciones, la secretaria de Estado adjunta, Wendy Sherman, mantuvo reuniones con altos cargos del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Comisión Europea, en un intento de implicar a la UE después de que el propio Borrell haya denunciado un intento de Moscú de ningunear al bloque y tratar de dividir a Europa y Estados Unidos.

Según el Alto Representante, Moscú busca "recomponer el espacio geopolítico soviético", rompiendo el orden político y de seguridad post Guerra Fría, por lo que ha hecho llamamientos a la unidad de los Veintisiete para adoptar una línea de acción frente a la amenaza que representa Rusia.

CRITICA PRESIÓN DE RUSIA

Las negociaciones con Rusia de esta semana formarán parte de la agenda de los ministros de Defensa reunidos en Brest. Este miércoles, la OTAN ofreció a Moscú un calendario de reuniones para continuar el diálogo y llegar a acuerdos en temas como el control de armas y la limitación mutua de misiles.

Los enviados del Kremlin no rechazaron la propuesta, pero tampoco la aceptaron a la espera de volver a Moscú y discutir a fondo la posibilidad de prolongar las conversaciones. Por su lado la organización militar dijo estar ya lista para negociar pero dejó claro que no discutirá su política de expansión, después de que Rusia exigiera garantías de que Ucrania y Georgia no ingresarán en la Alianza Atlántica.

Mientras tenían lugar las negociaciones, el Ministerio de Defensa ruso anunció nuevas maniobras militares en la frontera de Ucrania y en las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, donde mantiene decenas de miles de soldados y equipamiento militar, lo que ha hecho saltar las alarmas de una posible invasión.

Preguntado por este asunto, Borrell ha indicado que los últimos movimientos militares rusos son "parte de la presión" que ejerce Moscú sobre los socios europeos y ha reiterado que "no se debe negociar bajo presión".

Este miércoles, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a las autoridades rusas retirarse de la frontera con Kiev pero tampoco dijo que la desescalada sea una condición para volver a sentarse a negociar con Moscú.