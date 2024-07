Borrell avisa que la UE no reconocerá los resultados en Venezuela hasta que las actas sean verificadas

BRUSELAS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este martes que el bloque europeo no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que los actas sean públicas y verificadas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador al presidente Nicolás Maduro con el 51 por ciento de los votos aunque sin resultados oficiales completos.

"Las autoridades de Venezuela deben garantizar la transparencia y la integridad del proceso mediante la verificación independiente de las actas de las mesas electorales", ha reiterado el Alto Representante en un nuevo comunicado sobre la crisis surgida tras los comicios presidenciales del domingo.

Así ha recalcado que el CNE tiene que facilitar el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. "Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", ha subrayado.

En este sentido, el jefe de la diplomacia europea insiste en que sigue con "preocupación" la situación y apunta que el CNE "solo ha presentado el resultado correspondiente al 80 por ciento del escrutinio", todo "sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación".

Pese a esto, afea que el CNE declarara vencedor a Maduro pese a tener resultados parciales "no verificables". "En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", ha declarado.

Igualmente, Borrell señala que los datos que la oposición ha ofrecido arrojan "un resultado radicalmente diferente del anunciado por el CNE" e insiste en que la UE defiende la vía electoral como solución a la crisis política y económica del país sudamericana.

Frente a las manifestaciones en Venezuela donde centenares de ciudadanos han salido a las calles desde el domingo para protestar en contra del resultado de las elecciones, el Alto Representante ha subrayado que las manifestaciones y protestas deben ser "pacíficas". "Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión", ha apelado.

Este martes la UE ha defendido que es "prematuro" sancionar a Venezuela aunque estudia próximos pasos junto a socios internacionales para lograr una salida a la crisis tras las elecciones presidenciales de este domingo. "Hablar sobre sanciones es prematuro, la discusiones entre Estados miembros siguen y tenemos interacciones con socios regionales e internacionales para evaluar todo el proceso y discutir próximos pasos", ha indicado el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, en rueda de prensa desde Bruselas.