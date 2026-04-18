Bosnia y Kosovo concretan su próximo despliegue en la fuerza de estabilización para Gaza

Imagen de archivo de una mezquita en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bosnia y Kosovo han concretado en las últimas horas sus futuros despliegues en la llamada Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, el contingente encargado de mantener la paz en el enclave palestino siguiendo los pasos del plan de paz confeccionado por Estados Unidos.

Por la parte de Bosnia, el ministro de Defensa, Zukan Helez, tras reunirse en Washington D.C. con el representante del Departamento de Estado, Stanley Brown, ha explicado que "los preparativos para dicha misión están muy avanzados y esperamos que más de 60 miembros de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina participen en ella", según un comunicado de la cartera dirigida por Helez.

En el caso de Kosovo, el Parlamento kosovar ha votado a última hora de este viernes por abrumadora mayoría (89 votos a 0) a favor del despliegue, según ha hecho saber la cámara en su página web.

El ministro de Defensa, Ejup Maqedonci, en su discurso a los diputados, destacó que el despliegue incluye la participación de personal dentro del mando unificado de la fuerza internacional de estabilización, cuya misión es apoyar la implementación del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza.

A través de su participación "la República de Kosovo demuestra ser un socio fiable y responsable, dispuesto a actuar junto a sus aliados en apoyo de la paz, la seguridad, la protección de los civiles y la aplicación de los mandatos internacionales", ha indicado el ministro.