Bruselas afirma que el ataque de Ucrania al oleducto Druzhba no afecta al suministro a Hungría y Eslovaquia

BRUSELAS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha afirmado este martes que el ataque militar al oleoducto de Druzhba por parte del Ejército de Ucrania no afecta al suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, después de las quejas expresadas por Budapest respecto a las acciones ucranianas.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, ha indicado que "no hay información clara" sobre el origen del ataque a la infraestructura, pese a que las propias Fuerzas Armadas ucranianas han reivindicado la acción alegando que se trata de un objetivo legítimo porque estas instalaciones forman parte de la "infraestructura económica" de Moscú y facilita el abastecimiento a las tropas desplegadas en territorio ucraniano.

En todo caso, la portavoz ha incidido en que el ataque no afecta al suministro de energía a la UE. "Estamos en contacto con las autoridades húngaras y eslovacas y lo importante es que la suspensión no afecta a la seguridad del suministro, que siempre es una prioridad para la Comisión Europea", ha asegurado.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado su implicación en un ataque que ha interrumpido el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba. Horas antes se había quejado públicamente el Gobierno de Hungría afirmando que se trata de una acción "inaceptable" y un ataque contra su propia seguridad energética.

El Estado Mayor ucraniano ha informado en un comunicado de un ataque sobre una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tambov, en concreto en la localidad de Nikolskoye. El bombardeo provocó un incendio en las instalaciones.

El oleoducto que discurre desde Rusia central hacia el centro y este de Europa surte de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, únicos Estados miembros que siguen recibiendo crudo gracias a una exención a las sanciones europeas contra Moscú por su particular situación geográfica.

La infraestructura ya había sido atacada por Ucrania en el pasado y de hecho en marzo de este año el suministro se vio interrumpido como consecuencia de las afectaciones en el oleoducto por las acciones ucranianas.