Bruselas condena la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia tras sus amenazas a países de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin - Терещенко Михаил / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha condenado este jueves la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia después de que Moscú haya advertido a la OTAN de que podría recurrir a su arsenal nuclear en caso de un enfrentamiento con la Alianza Atlántica por un eventual intento de aislar la región rusa de Kaliningrado.

"Condenamos la irresponsable retórica nuclear de Rusia. La UE no caerá en la trampa rusa y no amplificaremos las tácticas de intimidación y alarmismo de Moscú", ha señalado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Christian Wigand, en rueda de prensa desde Bruselas.

El portavoz comunitario se ha pronunciado así al ser preguntado por la carta enviada por Rusia a la OTAN en la que Moscú advierte de que estaría dispuesto a utilizar "todo su arsenal, incluidas las armas nucleares", para defender su territorio.

En concreto, el documento ruso apunta al escenario de un intento de los países de la OTAN de aislar Kaliningrado del resto de Rusia y advierte de un elevado riesgo de confrontación armada, incluida la posibilidad de ataques preventivos contra centros de toma de decisiones de países aliados en las primeras fases de un eventual conflicto.

Wigand ha evitado aclarar cómo tuvo conocimiento Bruselas de la comunicación rusa o si la OTAN informó formalmente a la Comisión, remitiéndose a la respuesta dada por la propia Alianza Atlántica --que señaló la retórica rusa como "una muestra de desesperación"--, que el Ejecutivo comunitario ha asegurado que "acoge con satisfacción".

"Trabajamos estrechamente con la OTAN frente a las amenazas de Rusia", ha recalcado el portavoz, aunque ha indicado que la Comisión no revelará detalles sobre las comunicaciones que mantiene con la organización transatlántica.