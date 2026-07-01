Bruselas destina 220 millones para promover la paz y la conectividad en el Cáucaso Sur

Archivo - El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev (d), estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su reunión en Bakú (Azerbaiyán), el 18 de julio de 2022. - Europa Press/Contacto/Presidential Administration

BRUSELAS 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles un paquete de hasta 200 millones de euros para proyectos de conectividad en el Cáucaso Sur, capaz de movilizar hasta 2.000 millones de euros en inversión, además de 20 millones de euros adicionales para un programa de fomento de la paz entre Azerbaiyán y Armenia.

Durante una reunión en Bakú con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en el marco de un viaje por el Cáucaso Sur que la llevará este jueves a Armenia, la jefa del Ejecutivo comunitario ha presentado el denominado como 'Paquete de Paz a través de la Conectividad', con el que busca apuntalar el reciente acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia mediante inversiones en infraestructuras, apoyo a las comunidades locales y una mayor integración regional.

"Nuestro 'Paquete de Paz a través de la Conectividad' ayudará a construir un futuro pacífico y próspero para el Cáucaso Sur", ha señalado Von der Leyen, quien ha defendido que la iniciativa permitirá "convertir la paz sobre el papel en paz en la práctica" mediante inversiones destinadas a reforzar la cooperación y la interconexión regional.

En concreto, la conservadora alemana ha anunciado un paquete de inversión de 200 millones con cargo en la estrategia 'Global Gateway', la iniciativa con la que la UE impulsa inversiones en infraestructuras, conectividad y desarrollo económico en países socios.

Con estos fondos se prevé que se desarrolle el proyecto ferroviario de Najicheván, una inversión que según Bruselas mejorará la movilidad y los flujos económicos en Azerbaiyán y en la región. Bruselas, Bakú y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) iniciaron en enero un estudio de viabilidad sobre esta conexión.

20 MILLONES PARA PROMOVER LA PAZ CON ARMENIA

Asimismo, Von der Leyen ha anunciado la celebración antes de finales de 2026 de una conferencia ministerial sobre inversiones en conectividad regional en Bakú, que reunirá a representantes de la Unión Europea, países del Cáucaso Sur y Asia Central, instituciones financieras internacionales e inversores privados, entre otros.

Los otros 20 millones de euros adicionales se destinarán al programa 'Dividendos de Paz' para financiar iniciativas en Armenia y Azerbaiyán relacionadas con la sanidad, el desminado, el desarrollo de capacidades y el apoyo a negocios locales, con el objetivo de que la población perciba beneficios tangibles derivados del proceso de paz.

El anuncio de la Comisión Europea se enmarca tras la rubrica en 2025 del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia que zanjó décadas de conflicto por el control de Nagorno Karabaj, un enclave de mayoría armenia pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán.