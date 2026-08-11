Bruselas espera que la situación "vuelva a la normalidad" en las fronteras interiores de Italia y España

Archivo - Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confiado este martes en que la situación en las fronteras interiores de Italia y España se normalice si continúa la evolución positiva tras la crisis migratoria en Ceuta, después de que ambos países hayan introducido controles temporales en los últimos días, aunque Bruselas ha asegurado que por el momento no dispone de confirmación sobre cuándo serán retirados.

"Si la evolución positiva continúa, la expectativa general de la Comisión es que la situación relativa a esos controles fronterizos internos vuelva a la normalidad", ha señalado el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, quien ha confirmado que Bruselas ha recibido las notificaciones de ambos países sobre la introducción de estas medidas, alegando que son "temporales".

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha mantenido contactos "estrechos y regulares" con las autoridades de España e Italia, incluidos sus respectivos ministros del Interior, a quienes ha recordado el marco jurídico previsto por las normas de Schengen y la importancia de preservar la confianza entre los Estados miembro.

El portavoz comunitario ha señalado además que las autoridades españolas han trasladado al Ejecutivo comunitario que lo ocurrido en Ceuta "no tendrá efectos duraderos sobre Schengen" y ha reiterado que, hasta el momento, se han evitado movimientos irregulares desde la ciudad autónoma hacia la España peninsular y el resto de Europa.

"Las autoridades españolas y marroquíes han trabajado de forma eficiente y efectiva en la gestión de los retornos y los movimientos irregulares posteriores hacia la España peninsular y Europa han sido evitados con éxito hasta ahora", ha asegurado.

Mercier ha insistido en este sentido que la expectativa de la Comisión es que "todas las personas que permanezcan en Ceuta de manera irregular sean retornadas" y "no escatimar esfuerzos para evitar nuevos cruces irregulares y muertes trágicas y sin sentido".

Preguntado también por posibles nuevos intentos de entrada en Ceuta coincidiendo con el 15 de agosto, el portavoz ha evitado hacer una valoración específica sobre esa fecha y ha defendido que la protección de las fronteras exteriores debe garantizarse permanentemente.

"Desde nuestra perspectiva, no se trata del 15 de agosto. Consideramos que proteger nuestras fronteras exteriores es algo que tenemos que hacer cualquier día del año y en todo momento. Se trata de garantizar que contamos con un sistema sólido para proteger esas fronteras y, por supuesto, tenemos que aprender de lo ocurrido, también en Ceuta, para seguir reforzando las infraestructuras, combatir a los traficantes y gestionar también los retornos", ha concluido.