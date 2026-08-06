Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis de Ceuta

Varias personas hacen cola en un punto de atención humanitaria, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

BRUSELAS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso.

"Las conversaciones con España avanzan ahora realmente a pleno rendimiento. Podemos confirmar que ayer la Comisión recibió una primera evaluación de necesidades por parte de España", ha explicado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Según ha detallado, los servicios comunitarios están analizando "muy rápidamente" el documento remitido por el Gobierno para identificar "la mejor manera" de prestar apoyo y determinar los siguientes pasos, que pasan por que España presente formalmente una solicitud de financiación ante Bruselas.

Mercier ha precisado que este respaldo sería "adicional" al ya movilizado por la UE y podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica. También ha indicado que el apoyo podría canalizarse a través de agencias europeas como Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

"El trabajo continúa en diferentes frentes. Vamos muy rápido porque la situación sobre el terreno está evolucionando", ha señalado el portavoz, quien también ha revelado que este miércoles se celebró una reunión entre la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, la alta dirección del Ejecutivo comunitario y las agencias ejecutivas para coordinar el intercambio de información sobre el apoyo que puede prestarse a España.

MÁS DE 1.000 MILLONES YA ASIGNADOS A ESPAÑA

El portavoz ha enmarcado este posible apoyo adicional en la asistencia que la Unión ya presta a España en materia migratoria y ha recordado que el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya avanzó esta semana que Bruselas estaba dispuesta a seguir respaldando a las autoridades españolas.

En este sentido, ha explicado que España es uno de los Estados miembro beneficiarios de los Fondos de Asuntos de Interior para el periodo 2021-2027, con una asignación superior a los 1.000 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que ya ha recibido otros 114 millones de euros con cargo a la asistencia de emergencia y otras acciones de la Unión, de los que alrededor de 28 millones se han destinado a reforzar la gestión migratoria en Ceuta.

Mercier también ha destacado que Frontex mantiene una operación conjunta con agentes desplegados para apoyar las labores de gestión de fronteras y ha insistido en que la Comisión mantiene su oferta de apoyo a las autoridades españolas "a la vista de la situación actual y de las necesidades sobre el terreno".