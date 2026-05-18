Bruselas estudia medidas para proteger a jueces del TPI tras las "inaceptables" sanciones de EEUU a Albanese

Archivo - La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese - AAPIMAGE / DPA - Archivo

BRUSELAS, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que estudia "medidas concretas" para reforzar la protección y resiliencia del Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha tachado de "inaceptables" las amenazas y ataques contra jueces, personal y colaboradores del tribunal, después de que Estados Unidos sancionara a la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesa Albanese, y a jueces y fiscales del TPI por investigar o denunciar un genocidio de Israel en Gaza.

Así lo ha asegurado el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar el Anouni, al ser preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas por la decisión de un juez estadounidense de suspender las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese y por las medidas restrictivas aún en vigor contra algunos jueces del TPI por sus investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

"Permítanme dejar claro aquí y ahora que los ataques o amenazas contra el tribunal, sus cargos electos, su personal y quienes cooperan con ella no son aceptables", ha indicado el portavoz comunitario, añadiendo que la Comisión está manteniendo "contacto directo" con el TPI y los jueves afectados para estudiar "medidas concretas" para protegerles.

El Anouni, que ha evitado pronunciarse sobre la decisión del juez federal de Estados Unidos de suspender las sanciones contra Albanese, sí ha expresado el apoyo del Ejecutivo comunitario al TPI, a "los principios establecidos en el Estatuto de Roma", así como a "la imparcialidad y la independencia del tribunal".

EVITA ACLARAR SI ACTIVARÁ EL ESTATUTO DEL BLOQUEO

Por su parte, la portavoz de Servicios Financieros del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry, ha reivindicado el trabajo del TPI calificándolo como "muy importante", y ha detallado que la Comisión "es consciente" de la necesidad de proporcionar "un apoyo constante a la corte, tanto financiero como diplomático".

"Hemos explorado y evaluado soluciones concretas y viables para apoyar al tribunal y permitir que el personal siga trabajando día a día, y esto es algo sobre lo que mantenemos un contacto constante con los Estados miembro", ha proseguido en su explicación.

Cuestionada sobre si entre esas medidas concretas está la activación del Estatuto de Bloqueo, como pidió a la Comisión Europea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, McGarry ha eludido responder esgrimiendo que han recibido esa petición pero que el Ejecutivo comunitario no tiene "nada más que añadir por el momento".

"El trabajo del TPI es algo que estamos observando constantemente para protegerlo y para permitir que el personal pueda seguir viviendo y desempeñando su trabajo", ha concluido la portavoz comunitaria.

SANCIONES DE EEUU SOBRE ALBANESE Y EL TPI

Las declaraciones de la Comisión Europea tienen lugar días después de que un juez federal de Estados Unidos dictara la suspensión de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra Albanese, estimando que tales medidas violaban sus libertades de la Primera Enmienda al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

El magistrado calificó de "excesivas" las medidas al advertir de los "daños reales y tangibles" colaterales sufridos por la familia de la relatora, incluidas las consecuencias sobre su vivienda, su situación financiera y la libertad de movimiento de su hija menor.

Asimismo, el juez rechazó la acusación del Gobierno de Trump de que Albanese colaboró directamente con el TPI para investigar o impulsar órdenes de arresto contra ciudadanos de Estados Unidos o Israel, al subrayar que la relatora "no ha hecho más que hablar" y que unas recomendaciones que hizo al tribunal no tienen carácter vinculante.

A esto se suma que el pasado 6 de mayo Sánchez pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que activara el Estatuto de Bloqueo para que las sanciones de EEUU contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales del TPI que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.

Estados Unidos viene imponiendo desde principios de 2025 sanciones contra miembros del TPI y que afectan ya a once jueces y fiscales en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant. Además, en julio Washington sancionó a Albanese por lo que calificó como una "campaña" contra Israel.