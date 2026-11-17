Archivo - El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. - CLAUDIO CENTONZE - Archivo

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha insistido este martes en el veto a los atletas rusos en competiciones internacionales --pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) optará este verano por suspender las restricciones y de que Lituania haya perdido la sede de una competición de pentatlón por mantener las sanciones--; al tiempo que ha avisado del riesgo de que el deporte sea utilizado como "propaganda" de la guerra rusa contra Ucrania.

"Creo que el deporte no vive en el vacío, el deporte nunca debería ser ajeno a lo que ocurre en el mundo y, dado que la guerra continúa hoy en día, considero que dichas restricciones deberían mantenerse", ha expuesto en una rueda de prensa, en la que ha defendido que la decisión primera del COI en 2022 de restringir su participación fue "la decisión correcta".

De este modo, Micallef ha advertido de que Rusia mantiene una escalada de violencia contra civiles en Ucrania, que también "afecta a miles de europeos en muchos de los países fronterizos", y que la agresión no ha hecho sino intensificarse por lo que no ve razón para levantar las restricciones.

"Desde la Comisión Europea --y yo, como comisario, he dejado muy clara mi postura-, sostengo que el deporte nunca debería utilizarse como instrumento de propaganda. El deporte no debe servir para normalizar una guerra de agresión", ha insistido, para después afirmar que el deporte debe servir ante todo para "promover los valores de la paz, la tolerancia, al excelencia deportiva y el respeto".

Así las cosas, y después de que Lituania haya perdido la sede de un torneo de pentatlón moderno por no permitir a atletas de Rusia y Bielorrusia competir en el país, Micallef ha indicado que Bruselas mantiene un diálogo abierto constante con los organismos rectores del deporte, que tienen "flexibilidad" para aplicar o no las recomendaciones del COI.

"Valoro positivamente, por ejemplo, que los Comités Olímpicos Europeos hayan decidido mantener ciertas restricciones sobre los símbolos estatales que podrían facilitar el uso del deporte con fines propagandísticos", ha remachado, para después recordar que la Unión Europea tiene también instrumentos para mantener el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, incluidas las rondas de sanciones en las que también se han incluido altos cargos del deporte ruso o la aplicación de criterios de elegibilidad a la hora de financiar proyectos educativos o deportivos que impidan el uso del deporte como propaganda.