Bruselas media entre Hungría y Ucrania para reactivar Druzhba aunque no da fecha para la vuelta del suministro

Archivo - Un empleado trabajando en la estación de bombeo del sistema del oleoducto Druzhba - SIMICEK, VLADIMIR;AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP);EC -

BRUSELAS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está mediando entre Hungría y Ucrania para reactivar el oleducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso, si bien no ha concretado una fecha para restablecer el suministro, condición que el oGbierno saliente de Hungría pone para levantar su veto a un préstamo de la UE a Ucrania y a nuevas sanciones a Rusia.

Así lo ha detallado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz adjunto del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en la que ha indicado que la Comisión Europea seguirá implicándose "con todas las partes", Hungría y Ucrania, para que "las cosas sigan avanzando en la dirección correcta".

"La Comisión está siguiendo la situación muy de cerca, como lo ha hecho en todo momento, pero ahora también puedo confirmar que hemos estado en contacto con las partes implicadas para facilitar la reanudación del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba", ha confirmado el portavoz comunitario.

Ha añadido que Bruselas trata "en todo momento" de "desempeñar un papel de coordinación" y de mediación para intentar hacer avanzar en una solución para el oleoducto Druzhba, cuya interrupción ha llevado a Hungría a bloquear en el Consejo (los Estados) un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia.

Así las cosas, ha señalado que la Comisión ha pedido a todos los Estados miembro que "cumplan los compromisos" asumidos en reunión del Consejo Europeo de diciembre, en que los Veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la UE, incluido el primer ministro húngaro Viktor Orbán, se comprometieron a otorgar a Ucrania el préstamo para sus necesidades urgentes de financiación para los próximos dos años.

Los contactos del Ejecutivo comunitario con Hungría y Ucrania suceden más de un mes después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptara una misión de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, después de que se lo solicitaran en una carta la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Ya el pasado 10 de abril, el mandatario ucraniano anunció que la reparación del oleoducto, de la que se ha hecho cargo su país --y que Bruselas ha ofrecido pagar--, se completará esta primavera, por lo que a partir de entonces será posible reanudar el suministro.