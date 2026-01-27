Bruselas no cierra la puerta a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU

Archivo - Banderas de la Unión Europea (UE) en la sede de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica). - ALEXEY VITVITSKY / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europa no ha cerrado la puerta a flexibilizar las condiciones del préstamo de 90.000 millones que los Veintisiete darán a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años, después de que este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidiera que se permitiera con esos fondos comprar armamento de Estados Unidos.

La portavoz comunitaria Paula Pinho ha recordado este martes en una rueda de prensa que la Comisión Europea presentó a mediados de mes su propuesta para gastar los 90.000 millones de euros que 24 países de los Estados miembro de la UE destinarán a financiar a Ucrania, un plan que se acordó durante la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas en diciembre.

La propuesta del Ejecutivo comunitario se divide en dos bloques. Dos terceras partes, 60.000 millones, para gasto militar con prioridad de compra a la industria ucraniana y europea, y los restantes 30.000 millones para cubrir otras necesidades presupuestarias y para garantizar la continuidad del funcionamiento de la Administración.

En cualquier caso, según ha relatado la portavoz comunitaria, esa será "la propuesta de la Comisión Europea", por lo que está "sujeta a debate y a negociación" entre los 24 países --todos los Estados miembro excepto Hungría, República Checa y Eslovaquia"-- que aportarán fondos para financiar a Ucrania.

"Esto está sujeto a debate y negociación, y veremos cuál será el resultado final y a qué conclusión llegamos, pero esa era, en cualquier caso, la propuesta de la Comisión Europea", ha indicado Pinho.

Las declaraciones de la Comisión tiene lugar después de que este lunes el jefe de la Alianza Atlántica instara en un debate con eurodiputados en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas a que la UE diera una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los Estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027.

En opinión de Rutte, la ayuda debe ser menos "restrictiva" y permitir la compra de armamento proveniente de Estados Unidos, ya que aunque la UE la está mejorando con una variedad de inversiones en la industria de defensa, "por el momento no puede proporcionar ni de lejos lo suficiente de lo que Ucrania necesita para defenderse".

"Por lo tanto, al tramitar este préstamo, les animo a que mantengan las necesidades de Ucrania como prioridad. Por supuesto, imagino que si pueden comprarlo en Europa, fantástico. Si la base es la industria de defensa de Ucrania, estupendo. Pero todos sabemos que sin este flujo de armamento procedente de Estados Unidos no podemos mantener a Ucrania en la lucha. Literalmente, no", explicó.

ASEGURAR LA INDEPENDENCIA GRADUAL

Con todo, preguntada por las declaraciones de Rutte en las que dijo que es un sueño pensar que Europa puede defender sin Estados Unidos, Pinho ha reiterado unas palabras de la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, realizadas la semana pasada en las que insistió en la necesidad de ser "cada vez más independientes" en cada uno de los frentes que tiene la Unión Europea.

La portavoz ha puesto como ejemplo la energía, donde la UE ha sido capaz de reducir su independencia de Rusia, las materias primas críticas y también la seguridad. "Estamos reuniendo una serie de medidas con un objetivo, que es, bajo el lema de la independencia europea, garantizar que todos podamos, en los distintos frentes, asegurar esa independencia gradual".