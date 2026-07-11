Bruselas pide cancelar una subvención de dos millones a la Bienal de Venecia por la presencia de Rusia

Archivo - Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia (archivo) - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

BRUSELAS 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha instado a la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (AEEEC) a cancelar la subvención de dos millones de euros concedida a la Bienal de Venecia tras su negativa a vetar a Rusia en el certamen de arte que organiza.

"La Comisión recomienda de forma oficial cancelar la subvención de dos millones de euros de la Bienal de Venecia. Esto sucede tras una minuciosa evaluación de las respuestas de la Bienal para justificar la reapertura del pabellón de Rusia", ha explicado Virkkunen en un mensaje publicado en redes sociales.

Bruselas había amenazado hace semanas con retirar estos dos millones de euros de financiación si la organización permitía la participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte inaugurada el 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.

La Bienal de Venecia anunció en marzo la lista de países participantes en su 61ª edición, entre los que figuraba Rusia. En un comunicado, la organización defendió que se trata de "una institución abierta" en la que puede participar cualquier país reconocido por la República Italiana, y subrayó que "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte".

La decisión desató la reacción inmediata de Bruselas, ya que Virkkunen y el comisario de Cultura, Glenn Micallef, calificaron la participación rusa de "incompatible" con la respuesta de la UE a la agresión de Rusia contra Ucrania y advirtieron de que estudiarían medidas restrictivas, incluida la suspensión o cancelación de la subvención comunitaria de dos millones de euros a la exposición.

De hecho, hace varias semanas, el Ejecutivo comunitario dio un plazo de 30 días a la organización para que argumentase por qué ha permitido participación de Rusia en la 61ª edición de la Exposición Internacional de Arte, avisando de que si la respuesta no era "satisfactoria" entonces suspenderían la financiación de dos millones de euros que tenía asignada la organización.

La polémica por la participación de Moscú también ha influido al jurado de la Bienal, que dimitió en bloque la semana pasada tras negarse a incluir en los galardones de la muestra a Rusia e Israel, argumentando que ambos países cuentan con líderes "acusados de crímenes de lesa humanidad".

Como consecuencia de este giro organizativo, el anuncio de los ganadores, previsto inicialmente para el 9 de mayo, se ha pospuesto hasta el 22 de noviembre. Esta medida de retrasar el palmarés solo cuenta con el precedente de la edición de 2021, marcada entonces por las restricciones de la pandemia de COVID-19.