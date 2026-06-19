Bruselas presentará en julio a los 27 medidas contra los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una cumbre de líderes en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea presentará el próximo 13 de julio a los ministros de Exteriores de los Veintisiete una serie de propuestas "a la luz del deterioro" de la situación en los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania, después de que un elevado número de Estados miembro solicitara al Ejecutivo comunitario que presentara propuestas.

Así se recoge en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado este viernes en Bruselas, en las que los líderes de la Unión Europea "toman nota" de "la intención" de la Comisión de "presentar opciones" antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) "a la luz del mayor deterioro de la situación en relación con los asentamientos ilegales".

También ha mostrado su "satisfacción" con la voluntad del Ejecutivo de Ursula von der Leyen el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que en una rueda de prensa conjunta con la conservadora alemana ha dado la bienvenida, una vez más, a "la intención" de "presentar opciones" a los Estados miembro ante la "dramática situación" en Cisjordania.

"No debemos olvidar la dramática situación humanitaria en Gaza y las condiciones en Cisjordania, y acojo con satisfacción la intención de la Comisión de presentar opciones antes de la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores", ha expresado el socialista portugués.

La Comisión presentará medidas contra los asentamientos en Cisjordania después de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, trasladara este martes ante el Colegio de Comisarios la petición de un grupo de Estados miembro --ellos España, Irlanda o Francia--, que le reclamaron medidas para vetar el comercio con los asentamientos.

El martes, un portavoz del Ejecutivo comunitario evitó responder si la Comisión estaba trabajando en petición que traslado Kallas y condicionó la presentación de nuevas medidas a "seguir las conversaciones" que tuvieran los líderes durante este Consejo Europeo y durante la pasada cumbre del G7 de Évian (Francia) para ver "qué conclusiones arrojaban".

CONDENA AL MALTRATO DE LA FLOTILLA

Otro de los puntos destacados en las conclusiones aprobadas por los líderes de la Unión Europea es una condena al "maltrato" de los detenidos, incluidos ciudadanos europeos, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también han condenado "el comportamiento" de "los ministros extremistas" --aunque sin citar directamente que fueron de Israel-- "que incitan y promueven violaciones de los Derechos Humanos".

"El Consejo Europeo toma nota de que el Consejo (Estados) continuará examinando medidas al respecto", se lee también en el texto, haciendo alusión al debate aún abierto entre los Veintisiete sobre si sancionar a los ministros de Seguridad Nacional y de Finanzas, Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.