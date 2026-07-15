Bruselas revisará su financiación a federaciones deportivas tras la decisión del COI de readmitir a Rusia

Archivo - Bandera olímpica - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que revisará las vías de financiación europea a las que tienen acceso las distintas federaciones deportivas, después de que nueve Estados miembro reclamaran la exclusión del Comité Olímpico Internacional (COI) de los fondos comunitarios por readmitir a Rusia y Bielorrusia en las competiciones.

Eso sí, el Ejecutivo comunitario ha aclarado que "no financia al Comité Olímpico Internacional de ninguna manera" y que el COI no tiene acceso a ninguno de los fondos comunitarios, si bien ha admitido que "dada la enorme cantidad de asociaciones y organizaciones deportivas diversas", no es descartable que puedan acceder a financiación de la Comisión Europea por otras vías.

"Esto es algo que vamos a analizar sin duda, también a la luz de la carta. Tendremos una idea más clara del número global de asociaciones deportivas en Europa que, en general, tienen acceso a financiación", ha afirmado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen.

Se ha referido así una carta remitida por nueve Estados miembro --Estonia, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia--, en la que reclaman al comisario de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, que se excluya al COI del programa Erasmus y otros fondos europeos tras permitir a Rusia y a Bielorrusia regresar a las Olimpiadas.

"A la luz de las tendencias recientes (...) solicitamos a la Comisión Europea que considere las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones cuyas acciones sean incompatibles con los valores de la Unión Europea no se beneficien de la financiación de la UE", explicaron en su misiva.

La portavoz comunitaria ha insistido en que el Comité Olímpico Europeo (COE) --que sí recibe fondos comunitarios--, es "una organización separada", y que "las diversas asociaciones deportivas son entidades independientes también", por lo que en ningún caso financia al COI.

Preguntada sobre si debería abrirse un debate a nivel europeo sobre un boicot a los Juegos Olímpicos si se mantiene la decisión de dejar participar a Rusia, ha respondido que la Comisión sí está abierta a "mantener un debate y un diálogo con representantes de las asociaciones y federaciones deportivas", pero que en todo caso es una decisión que corresponde a los países.

"Hemos dejado muy a nivel político lo que pensamos de los recientes acontecimientos en el COI, y de cara a la próxima gran cita del atletismo. También hemos dejado claro que estamos encantados de continuar nuestro diálogo, pero nuestra postura sobre este asunto en particular es muy, muy clara", ha zanjado Itkonen.