Bruselas señala que Canadá no tendrá derecho a voto pero se abre a que participe en debates europeos

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius - JENNIFER JACQUEMART

Aplaude que Canadá sea "miembro asociado": "Queremos tener una relación especial"

ESTRASBURGO (FRANCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha recalcado este miércoles que el paso de que Canadá se convierta en "el primer miembro asociado" de la Unión Europea es una "iniciativa extraordinaria" y, aunque no tendrá derecho a voto en el seno del bloque, abre la puerta a que Ottawa participe en debates europeos.

Como parte de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con la que reforzar sus lazos económicos, tecnológicos, industriales y de defensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto en el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés) que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea.

"No se trata únicamente de las relaciones bilaterales. También lo veo como una señal geopolítica muy fuerte de que Europa realmente se está convirtiendo en un centro de gravedad y de que las democracias del mundo están mucho más unidas. Y esto puede tener consecuencias realmente importantes", ha afirmado el comisario de Defensa en un encuentro con Europa Press y otros medios españoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El político lituano ha incidido en que este paso significa que realmente quieren "tener una relación especial". "Cómo construir esa relación especial significa que, en todas las áreas diferentes, podemos estudiar qué instrumentos podemos crear", ha afirmado sobre una figura inédita en la política europea.

Según ha dicho, algunos de estos instrumentos ya existen, como es el acuerdo comercial CETA o la participación de Canadá en el fondo de defensa SAFE. Por ello, ha planteado que se extienda esta colaboración a otras materias y "que sean beneficiosos para ambas partes con instrumentos muy prácticos".

PARTICIPAR EN DEBATES EUROPEOS

En todo caso, Kubilius ha recordado que Canadá "no es un miembro de pleno derecho" y "no puede exigir el derecho a votar cuando la UE tome decisiones" pero sí que se pueden plantear fórmulas para que participe de ciertos debates europeos, punto en el que ha puesto como ejemplo a Noruega y los países que forman parte del Espacio Económico Europeo.

En su discurso, Von der Leyen ha justificado esta iniciativa en la necesidad de "reimaginar" las alianzas de Europa ante la "fractura" del sistema internacional basado en normas. En todo caso, ha expuesto en todo momento que no es una alianza contra nadie, sino a favor de la fortaleza común".