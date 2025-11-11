Bruselas trabaja en la creación de su propia unidad de Inteligencia

BRUSELAS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea trabaja para crear su propia unidad de Inteligencia dependiente de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, para responder al "panorama geopolítico y geoeconómico desafiante".

Según ha confirmado a Europa Press un portavoz comunitario, el Ejecutivo europeo "está examinando cómo reforzar sus capacidades de seguridad e inteligencia" y para ello "considera" la creación de una unidad específica dentro de su Secretaría General. Esta sería dependiente de la presidenta comunitaria, aunque todavía se está desarrollando el concepto de la unidad y no se ha establecido un calendario para su puesta en marcha.

Este equipo se basaría en la experiencia existente dentro de la Comisión y se enfocaría en cuestiones como los 'colegios de seguridad', un modelo de colegio de comisarios iniciado por Von der Leyen para tratar cuestiones geoestratégicas.

Desde el Ejecutivo europeo defienden que la unidad realizaría una labor complementaria con la Dirección de Seguridad de la Comisión Europea y cooperará estrechamente con los servicios de Inteligencia del Servicio de Acción Exterior de la UE, que cuenta con el Centro de Inteligencia y Situación de la UE (Intcent) que agrega información de Inteligencia de los Estados miembros.

Hace un año, el informe sobre seguridad y preparación encargado por la Comisión Europea al expresidente de Finlandia Sauli Ninisto pidió desarrollar la cooperación en Inteligencia a nivel de la UE, aunque sin duplicar el trabajo de las agencias nacionales.

Ninisto señaló como de "importancia vital" que la presidenta comunitaria "tenga toda la información posible sobre amenazas y crisis". "Esto es competencia de los Estados miembros, algunos mandan información pero es cuestión de cómo de bien podemos cooperar y de la confianza entre socios", aseguró el exmandatario finlandés, sobre una de las cuestiones más delicadas de su informe, puesto que la Inteligencia es una de las competencias que más reservada está al ámbito nacional.