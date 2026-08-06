Bruselas urge a la Eurocámara a desbloquear la directiva contra el tráfico de migrantes tras la crisis de Ceuta

Archivo - El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, interviene en el 28.º Congreso Europeo de Policía, celebrado en Berlín. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha instado este jueves al Parlamento Europeo a desbloquear la directiva contra el tráfico de migrantes, cuya tramitación permanece pendiente desde hace casi tres años, al considerar que la crisis migratoria registrada en Ceuta ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la respuesta de la Unión Europea frente a las redes criminales.

Durante su comparecencia ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara, el político austriaco ha incluido la aprobación de esta norma entre las cinco prioridades que, a su juicio, deben extraerse de los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma.

En concreto, el comisario ha reclamado reforzar la lucha contra las mafias que facilitan la inmigración irregular y ha pedido al Parlamento que adopte "lo antes posible" su posición sobre la propuesta legislativa presentada por la Comisión en 2023.

"No podemos aceptar una vulneración de la integridad de nuestras fronteras exteriores ni una amenaza para la seguridad de la Unión. El impacto de las redes criminales de tráfico de migrantes sobre nuestra seguridad es sencillamente inaceptable", ha subrayado.

Asimismo, ha abogado por reforzar la cooperación con las plataformas digitales para impedir que los traficantes utilicen las redes sociales para difundir información destinada a promover o coordinar movimientos migratorios irregulares.

El comisario ha enmarcado estas medidas dentro de la estrategia de Bruselas para extraer "las lecciones correctas" de la crisis de Ceuta, junto al refuerzo de las fronteras exteriores, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la aceleración de los retornos de personas en situación irregular.