Bruselas ve prematuro hablar del desbloqueo de fondos a Hungría y espera reformas concretas del nuevo gobierno

El primer ministro electro de Hungría y líder de Tisza, Peter Magyar. - David Balogh / Xinhua News / Europa Press / Contac

BRUSELAS, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha considerado este martes prematuro abordar el desbloqueo de los aproximadamente 17.000 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación bloqueados para Hungría hasta que se produzca el relevo del primer ministro saliente, Viktor Orbán, y se materialicen en "acciones" los compromisos de retomar la senda democrática y europea expresados por el líder opositor y vencedor de las elecciones del domingo, Péter Magyar.

"Hemos escuchado atentamente las primeras palabras del primer ministro electo y confiamos en que ocurrirán muchas cosas, en cuanto a lo que necesita hacerse para desbloquear los fondos, pero, por supuesto, ahora necesitamos ver resultados concretos", ha resumido en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.

En concreto, como consecuencia de la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán y reformas que pusieron en riesgo la independencia judicial en le país y que atentaron libertades de colectivos vulnerables como la infancia o el de LGTBIQ, la Unión mantiene en suspenso el desembolso de cerca de 7.600 millones de euros de fondos de cohesión y están pendientes otros 10.400 millones del fondo anticrisis postpandemia.

Parte de este dinero, por ejemplo, está congelado por el procedimiento de condicionalidad que frena el pago de fondos europeos si existe el riesgo de que sean empleados para políticas que atenten los intereses de la Unión o vayan en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho.

En el caso del plan de recuperación, por su parte, el Gobierno húngaro debe presentar propuestas concretas con reformas y medidas a los fondos y que Bruselas evalúe su conveniencia y cumplimiento, algo que Budapest no ha hecho hasta ahora y ello pese a que no será posible optar a ellos más allá de 2026.

Así las cosas, el Ejecutivo comunitario ve "muy pronto" tomar posición respecto a qué es lo que hace falta para que el país vuelva a tener acceso a los fondos y cuál sería el calendario, dado que apenas han pasado 48 horas desde que se conocieron los resultados de las elecciones que dieron a Magyar una mayoría parlamentaria de dos tercios que garantiza que gobernará.

"Es demasiado pronto. Démosle tiempo al primer ministro electo para que se asiente y presente propuestas concretas y entonces podremos debatir cómo proceder", ha zanjado Pinho, tras apuntar la disposición de Bruselas para trabajar codo a codo con el nuevo Gobierno para allanar el camino de las reformas, pero también apuntar la voluntad de seguir trabajando con el Ejecutivo en funciones mientras se consolida el relevo.

Entre los asuntos pendientes que avivaron las tensiones entre Bruselas y Budapest, aunque no es una de las condiciones que bloquearon los fondos en 2022, sigue el veto del Gobierno de Orbán al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania que se comprometió a permitir a cambio de no asumir parte de su coste.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha confiado en que con el cambio de Gobierno se resuelva este escollo, por lo que insiste en que cree posible tener todo a punto a tiempo para que el primer pago se pueda hacer "en este segundo trimestre", es decir, antes de que acabe junio.

VON DER LEYEN AVISA DE QUE HAY MUCHO POR HACER

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya dijo el lunes tras las elecciones que habían escuchado con atención desde Bruselas los compromisos de Magyar para volver a ser un socio fiable dentro de la Unión, pero dejó claro que queda "mucho trabajo por hacer" para restaurar el Estado de derecho en Hungría.

De manera similar se ha expresado la conservadora alemana en un mensaje difundido este martes en redes sociales --publicado tras mantener su segunda llamada telefónica con Magyar desde el resultado electoral--, con el que ha celebrado de nuevo que "Hungría ha regresado al corazón mismo de Europa, a donde siempre ha pertenecido".

"Hemos hablado de las prioridades inmediatas. Hay un rápido trabajo que hacer para restaurar, realinear y reformar", ha resumido Von der Leyen sobre lo discutido con el primer ministro electo, para aclarar después que espera que el nuevo Gobierno pueda "restaurar el Estado de derecho, realinear (el país) con los valores europeos compartidos y reformar para desbloquear las oportunidades ofrecidas por las inversiones europeas".