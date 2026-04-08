Bukele ofrece a Colombia trasladar "el 100%" de su población carcelaria tras críticas al sistema carcelario del país

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una imagen de archivo - PRESIDENCIA DE EL SALVADOR - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el "traslado del 100%" de la población carcelaria del país que preside, días después de que el inquilino de la Casa de Nariño considerara que en ese Estado centroamericano existen "campos de concentración de población civil" conformados por "gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven".

"Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", ha expresado el mandatario salvadoreño en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha señalado que "El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del amor y la vida".

En este pronunciamiento Bukele ha recordado que a la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ya le planteó "hace algún tiempo" una "propuesta similar" tras sus críticas sobre el sistema penitenciario salvadoreño.

"Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la Justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión", ha espetado el presidente de El Salvador.

Cabe recordar que fue este pasado martes cuando Petro afeó la existencia de "campos de concentración de población civil" apresada porque "tiene un tatuaje o es joven", estableciendo un símil con las "ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes, haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades", algo conocido como 'falsos positivos'.

"Eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes", ha reflexionado el líder colombiano para celebrar, a renglón seguido, que "la tasa de homicidios se baja" por la vía de la pacificación y "construyendo paz en ciudades y en el mundo rural".

El polémico modelo salvadoreño de mano dura contra el crimen organizado impulsado por Bukele ha llegado incluso a cruzar fronteras e instalarse en otros puntos de Centroamérica, como ha sido el caso de Costa Rica, país que a comienzos de este año ha inaugurado una nueva prisión similar al controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, al que Estados Unidos ha enviado integrantes de maras y organizaciones criminales a cambio de pagos al país.