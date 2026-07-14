Bulgaria afirma que declinó la invitación de Macron para participar en la cumbre de apoyo a Ucrania

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, en declaraciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha afirmado este martes que declinó la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para participar en la reunión de la coalición de voluntarios para coordinar ayuda a Ucrania, insistiendo en que es un foro en el que "Bulgaria no tiene cabida".

"Personalmente, recibí una invitación del presidente Macron para participar en la llamada coalición de voluntarios, pero creo que Bulgaria no tiene cabida allí, porque no participamos en una coalición que insiste en la asistencia financiera y militar continua a Ucrania", ha afirmado en declaraciones desde Francia, donde participa este martes en el desfile del día de la fiesta nacional gala por la toma de La Bastilla.

En este sentido, ha recordado la posición de Sofía respecto a la guerra en Ucrania, incidiendo en que el país no proporciona este tipo de asistencia. "Creo que la solución a este conflicto reside en la vía diplomática", ha incidido, en declaraciones recogidas por el diario búlgaro 'Telegraph'.

Respecto a si Bulgaria podría ingresar en la coalición antimisiles lanzada por un grupo de diez países europeos en el seno del grupo de apoyo a Ucrania, Radev ha incidido en que las decisiones relativas a la seguridad colectiva "se toman en otro marco" en referencia a la OTAN y la UE, donde ha defendido que Bulgaria "participa activamente". "Estas decisiones se toman dentro del marco de la UE y la OTAN, donde Bulgaria tiene peso y presencia", ha señalado.

Radev, un comandante de la Fuerza Aérea de Bulgaria que previamente ejerció como presidente del país desde 2017 a 2026, es considerado un político afín a las tesis del Kremlin y viene insistiendo en que Bulgaria no se implicará en el envío de ayuda militar a Ucrania, incidiendo en que, en cambio, Europa tiene que contar con una "solución autónoma" al conflicto.