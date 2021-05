Un buque de guerra de EEUU realiza disparos de advertencia ante el acercamiento de lanchas iraníes en Ormuz

Archivo - Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní - -/Sepahnews via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un buque de la Guardia Costera estadounidenses que realizaba una labor de escolta a un submarino y otros buques de guerra cerca del estrecho de Ormuz ha realizado este lunes varios disparos de advertencia ante el acercamiento "inseguro" de varias lanchas rápidas iraníes que tenían un comportamiento "muy agresivo".

Un grupo de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní llegó a situarse a 150 yardas (137 metros) de los buques de guerra estadounidenses. Por eso una de las embarcaciones realizó unos 30 disparos de advertencia de ametralladora de 50 milímetros, ha relatado en rueda de prensa un portavoz del Pentágono, John Kirby.

"No es seguro. No es profesional y este tipo de actividad es la que podría llevar a que alguien resulte herido o a un mal cálculo en esta región. Tristemente, el acoso de la Guardia Revolucionaria no es nada nuevo", ha indicado.

Los buques estadounidenses estaban entrando en el golfo Pérsico cuando las naves iraníes se aproximaron, según ha explicado Kirby.

Este incidente agrava la tensión entre Estados Unidos e Irán y supone la segunda vez que un buque estadounidense dispara contra una embarcación iraní en las últimas semanas. El mes pasado Washington publicó un vídeo de cómo el 'USS Firebolt' disparaba contra lanchas iraníes que llegaron a estar a 68 yardas del buque de guerra.

Sin embargo, Washington y Teherán participan en las negociaciones abiertas para la reincorporación de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015.