Burkina Faso suspende la emisión de la cadena francesa TV5 Monde por su cobertura del terrorismo

Archivo - Bandera de Burkina Faso - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han prohibido la emisión de la cadena francesa TV5 Monde, alegando "numerosas infracciones de la ley, la ética y las normas profesionales" por su tratamiento de información relativa a "la lucha contra el terrorismo" en el país africano y de los atentados en Malí perpetrados por yihadistas y separatistas tuareg a finales de abril.

Así lo ha anunciado el Consejo Superior de Comunicación (CSC) en un comunicado en el que anuncia que "ha prohibido la emisión de los programas de TV5 Monde en Burkina Faso" tras haber observado "numerosas infracciones de la ley, la ética y las normas profesionales en la cobertura que el canal ha dado a temas relacionados con la lucha contra el terrorismo en Burkina Faso y a las noticias sobre los atentados terroristas ocurridos el 25 de abril de 2026 en Malí", perpetrados por la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) junto a los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

"Las faltas, que incluyen desinformación y glorificación del terrorismo, han sido detectadas en varias emisiones del telediario vespertino entre abril y mayo de 2026", alega el CSC, que recuerda las dos suspensiones temporales impuestas a la misma televisión en 2024.

Asimismo, el órgano ha querido "aprovechar esta oportunidad para instar a todos los medios de comunicación a mantener un mayor rigor profesional y a adherirse estrictamente a las normas éticas y profesionales".

La junta militar que gobierna Burkina Faso ya ha suspendido las emisiones de distintos medios internacionales en los últimos años, especialmente franceses: la emisora Radio France Internationale (RFI) y las televisiones France 24 y LCI han sido objeto de este tipo de sanciones, como también la cadena británica BBC Africa y la estadounidense Voice Of America (VOA) y la revista 'Jeune Afrique'.