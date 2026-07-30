Burnham anuncia inversiones en submarinos nucleares

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. - Stephen Chung / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este jueves inversiones en submarinos nucleares, recalcando que refuerza la disuasión y la seguridad del país al tiempo que impulsa el empleo local.

"Hoy anuncio una importante inversión en nuestra disuasión nuclear, que apoya 22.000 aprendizajes. Mantener este país seguro es la primera responsabilidad de cualquier gobierno, pero la seguridad no se trata solo de lo que construimos, sino de quién lo construye", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que vincula la seguridad de Reino Unido con la creación de empleo en sectores de la industria de la defensa.

Antes de visitar la ciudad de Barrow-in-Furness, en el noroeste de Inglaterra, Burnham ha incidido en que los submarinos fabricados en la ciudad "protegen a todos" mientras que "los empleos y aprendizajes que crean cambian vidas".

Este anuncio llega en pleno debate en Reino Unido sobre el compromiso del nuevo Gobierno con el aumento del gasto militar, después de heredar planes de inversión de su sucesor, Keir Starmer, y en el contexto de los compromisos adquiridos en la OTAN para dedicar el 3,5% de gasto para 2035.

El nuevo titular de Defensa, Wes Streeting, ha evitado confirmar el compromiso del nuevo Ejecutivo con dedicar el 3% de gasto, después de que Starmer en sus últimas semanas en Downing Street lanzara un plan para elevar en más de 17.000 millones el presupuesto militar y situar a Reino Unido en el 4,2% del PIB de inversión en defensa.

En cambio, Streeting sin hablar de cifras ha incidido en que está completamente confiado en que tanto el primer ministro como el titular de Finanzas y exministro de Defensa, John Healy, "dará lo que se necesite" en el departamento de Defensa que fijará sus plazos y programas militares.