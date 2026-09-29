Burnham insiste en un giro porque Reino Unido "lleva mucho tiempo siguiendo el camino equivocado"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha lanzado este martes sus líneas maestras para tratar de lograr el giro político y económico que ha prometido al país después de alcanzar el Gobierno el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer, reconociendo que la salida de la Unión Europea ha provocado más daño que beneficio y recalcando que Londres tendrá que establecer una nueva relación con el bloque comunitario.

"Todo el mundo sabe que las cosas no están funcionando como deberían. Todo el mundo habla de lo cara que está la vida. Todo el mundo quiere menos deriva y más rumbo", ha afirmado el líder británico en la conferencia del Partido Laborista que se celebra en la ciudad de Liverpool.

De esta forma, ha indicado que se plantea como meta que el pueblo británico recupere "la esperanza", algo que ha señalado que "nace de la honestidad". "Y la honestidad surge de decir las cosas que importan y que los políticos suelen evitarlas. Yo las diré claramente. Reino Unido lleva mucho tiempo siguiendo el camino equivocado", ha subrayado.

Burnham ha avisado de que "la desindustrialización, la desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit" han dado como resultado un país "gobernado en beneficio de intereses particulares y no del interés público".

"Estoy dispuesto a hacer cosas que mis predecesores no harían. Romperé con el rumbo de los últimos 40 años y pondré a Reino Unido en un nuevo camino", ha señalado el primer ministro británico, prometiendo un nuevo rumbo económico y político en el país.

RELACIÓN CON LA UE

Respecto a las relaciones con la Unión Europea, Burnham ha reconocido que el país necesita más "claridad" en su vínculo con los Veintisiete tras señalar que el Brexit ha traído "más perjuicios que beneficios" a Reino Unido.

"No podremos ofrecer a Reino Unido el rumbo claro que necesitamos para el resto de este siglo hasta que decidamos cuál será nuestra relación a largo plazo con quien sigue siendo nuestro mayor mercado", ha indicado, tras reconocer que la situación en la que se halla el país no es "demasiado buena".

"El Brexit ha causado más perjuicios que beneficios. Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Reino Unido", ha argumentado, por lo que ha señalado a la cumbre con la UE prevista para finales de este año como el momento en el que expondrá distintos escenarios sobre "la relación a largo plazo" con los socios europeos.

"Hay distintas opciones, y veré si podemos encontrar un consenso en torno a una de ellas. Esto podría aportar claridad", ha reconocido.

MEDIDAS SOCIALES Y CONTROL PÚBLICO

Entre las políticas para cambiar el rumbo político está una nueva ley de agua, incidiendo en que la gestión de este recurso es "un símbolo de lo que ha ido mal en Reino Unido". "Un servicio en el que los accionistas nunca pierden y el público nunca gana", ha argumentado, apuntando que presentará una ley de aguas que reforzará el "control público" del agua y dará marcha atrás a "la postura ideológica de Margaret Thatcher sobre la propiedad pública del agua".

"Cuando las empresas privadas trabajen en beneficio del interés público, las apoyaremos. Pero las consecuencias serán claras para aquellas que no lo hagan, incluida la posibilidad de recuperar el control o pasar a la propiedad pública", ha expuesto.

En cuanto a medidas de vivienda, ha apostado por "recuperar un mayor control democrático sobre el parque de viviendas". "Ayudaremos a los ayuntamientos a volver a construir viviendas. Haré que sean asequibles construyendo en terrenos públicos que no se estén utilizando", ha prometido.

Burnham así ha apostado por reformar el derecho a compra, eliminándolo de las nuevas viviendas públicas que se construyan. "Vayan a casi cualquier localidad de Reino Unido y verán muchas viviendas vacías. Daremos a los ayuntamientos el poder de hacerse cargo de ellas y reincorporarlas al parque público de viviendas", ha afirmado.

SISTEMA SANITARIO Y DE CUIDADOS

Sobre el sistema sanitario (NHS, por sus siglas en inglés), uno de los símbolos del sistema de bienestar británico, el líder laborista ha pedido recuperar un sistema "en el que todos contribuyan y todos estén cubiertos". "Gratuito en el momento de utilizarlo y sin que haya que pagar los costes de los cuidados con la pensión estatal básica", ha afirmado.

Al hilo, se ha propuesto establecer las bases de un Servicio Nacional de Cuidados que será "absolutamente esencial para garantizar el futuro" del sistema sanitario. "Ahorros para el NHS gracias a un menor número de llamadas a las ambulancias, ingresos en urgencias y casos de personas vulnerables que permanecen innecesariamente en los hospitales", ha expuesto sobre esta ambiciosa medida.