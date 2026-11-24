Archivo - Partidarios del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifiestan en Sao Paulo contra la reforma fiscal propuesta por el Gobierno federal. - Cris Faga / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado el proyecto de ley de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, una norma ya avalada por el Senado que introduce mecanismos de control del gasto y medidas recaudatorias para cumplir la meta fiscal y contener la deuda pública.

Tras la votación, el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, ha instado al Ejecutivo a impulsar nuevas reformas económicas antes de que termine 2026 con el fin de lograr "una reducción en los tipos de interés y el control del precio del dólar", según ha recogido el diario brasileño 'Folha de S.Paulo'.

Antes de la sesión, el diputado José Guimaraes --cesado temporalmente como ministro de Relaciones Institucionales para votar-- defendió que la ley evita un bloqueo mayor en los presupuestos de 2026.

El citado diario recoge que el texto establece que, si una caída de ingresos incumple el suelo de la meta fiscal, el crecimiento real del gasto público bajará automáticamente del 2,5% actual al 2%, lo que implicará un recorte de al menos 12.800 millones de reales (alrededor de 1.977 millones de euros) en 2027.

La iniciativa faculta además al Gobierno para congelar partidas hasta ahora blindadas, recorta un 10% adicional los beneficios fiscales a empresas y limita las compensaciones tributarias cruzadas, una medida respaldada por 333 diputados que busca aportar hasta 18.300 millones de reales (unos 2.827 millones de euros) extra el próximo año.