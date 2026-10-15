La Cámara de Diputados checa revierte el veto presidencial y aprueba una reforma que facilita el despido de funcionarios

Archivo - El primer ministro checo, Andrej Babiš - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press - Archivo

PRAGA 15 Oct. (DPA/EP) -

La Cámara de Diputados checa ha anulado este miércoles un veto presidencial para aprobar una reforma para facilitar el despido de empleados gubernamentales, impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador populista Andrej Babis.

Con 104 votos a favor, 66 en contra y tres abstenciones, la cámara baja de República Checa ha revertido la decisión del presidente Petr Pavel --jefe de Estado tras ganar los correspondientes comicios como candidato independiente-- de bloquear la medida.

La reforma en cuestión establece que los funcionarios públicos estarán sujetos, en gran medida, a las mismas normas laborales que el resto de los trabajadores, salvo algunas excepciones. También elimina su derecho a recibir indemnizaciones especiales por cese.

Pavel había justificado su veto argumentando que la Comisión Europea recomienda proteger mejor a los empleados estatales frente a la injerencia política, y que la nueva ley hace exactamente lo contrario.

En la misma línea, el político opositor y exministro del Interior Vít Rakusan ha advertido sobre las "consecuencias fatales" que esto tendría para el funcionamiento del Estado. "Lo que están haciendo es deformar un sistema que funciona", ha declarado dirigiéndose a los diputados de la coalición que gobierna el país desde diciembre: el partido populista ANO, liderado por Babis, y dos formaciones de extrema derecha: Libertad y Democracia Directa (SPD) y la euroescéptica Motoristas.

Estos, como defensores de la reforma, sostienen que los cambios dotarán a la administración pública de mayor flexibilidad y eficiencia. Así las cosas, la nueva Ley de Empleados Estatales entrará en vigor ya en noviembre de este 2026.