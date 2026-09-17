La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para facultar a Trump a imponer más sanciones a Rusia e Irán

Archivo - Vista del Capitolio de los Estados Unidos, que alberga el Senado en el ala norte y la Cámara de Representantes en el ala sur - Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley que otorgaría al presidente Donald Trump competencias arancelarias para sancionar a los países que compren energía rusa y para imponer sanciones más severas al Kremlin en base a la guerra de Ucrania, así como para ampliar las medidas contra Irán.

Aprobado con un amplio margen --262 votos a favor por 159 en contra, la mayoría demócratas--, el texto ha recibido críticas de la bancada opositora mucho más por la ampliación de las competencias del inquilino de la Casa Blanca en materia de aranceles --un ámbito en el que Trump ha contado incluso con disidencia en las filas republicanas-- que acerca del apoyo a Ucrania.

El texto, cotejado por Europa Press, recoge que el presidente debe imponer sanciones que impliquen la denegación de visados y el bloqueo de bienes a determinadas personas físicas y jurídicas, tales como el presidente de Rusia y ciertos comandantes militares rusos.

Asimismo, tendría que aumentar los aranceles hasta el 100% del valor de todos los productos importados a Estados Unidos desde un país que figurara entre los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas natural de origen ruso.

Uno de los demócratas que ha expresado sus reservas ha sido el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, que ha lamentado que el Congreso parezca dispuesto a dar "a este presidente autoridad ilimitada para imponer más aranceles al mundo, lo cual tendrá un impacto económico adverso para el pueblo estadounidense", cuando "la vida es demasiado cara en Estados Unidos".

En cambio, el representante republicano Michael McCaul ha querido poner en valor la figura del difunto senador republicano Lindsey Graham --homenajeado en el nombre del proyecto de ley--, afirmando que compartía con él "la convicción fundamental de que Estados Unidos es más fuerte internamente cuando proyecta fortaleza en el exterior". "Cuando miremos atrás y recordemos este momento, quiero que podamos decir que hicimos todo lo posible para poner fin a esta guerra", ha declarado a renglón seguido, defendiendo su voto afirmativo.