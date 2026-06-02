Camboya activa el mecanismo de conciliación obligatoria para resolver las disputas marítimas con Tailandia

Archivo - El primer ministro de Camboya, Hun Manet. - Europa Press/Contacto/Wissarut Weerasopon

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha informado este martes de que ha activado un mecanismo internacional respaldado por Naciones Unidas y que obliga a la conciliación para resolver disputas marítimas con Tailandia en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

"Camboya envió una notificación oficial a la parte tailandesa y al secretario general de la ONU para iniciar el procedimiento de conciliación obligatoria previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", ha afirmado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Hun ha afirmado así que Tailandia ya abandonó unilateralmente un protocolo de resolución de controversias suscrito en el pasado y que estipulaba la explotación conjunta de recursos en las áreas disputadas del golfo de Tailandia en beneficio de ambos países.

Así, ha hecho hincapié en que, durante más de dos décadas, ambos países operaron bajo el Memorando de Entendimiento de 2001, un marco bilateral destinado a facilitar las negociaciones sobre la delimitación de fronteras marítimas y permitir el desarrollo conjunto de áreas con reivindicaciones marítimas superpuestas, si bien el Gobierno tailandés ha recalcado que se trata de un acuerdo "inefectivo".

"Camboya siempre ha buscado resolver pacíficamente las disputas con sus vecinos. Seguimos buscando una relación con Tailandia basada en la paz, la cooperación y el respeto mutuo. Al mismo tiempo, la soberanía y los derechos marítimos de Camboya deben ser respetados", ha resaltado.

Hun ha lamentado que "se agotó la oportunidad para la negociación bilateral" y ha explicado que Camboya ha optado ahora por utilizar la conciliación obligatoria prevista en el Derecho del Mar, que establece que "toda parte en una controversia que, de conformidad con la sección 3 de la Parte XV, pueda ser sometida al procedimiento de conciliación previsto en esta sección, podrá incoar el procedimiento mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia" que, una vez notificadas, estarán obligadas a someterse a dicho procedimiento.

"El hecho de que una o varias partes en la controversia no respondan a la notificación relativa a la incoación del procedimiento, o no se sometan a ese procedimiento, no será obstáculo para la sustanciación de éste", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que no se trata de provocar un aumento de la tensión.

En este sentido, ha asegurado que no busca abandonar el diálogo sino "acudir a la estructura legal internacional existente y que ambos países deberían tener en cuenta". "Tanto Camboya como Tailandia podrían ganar de un acuerdo largo y justo", ha afirmado, antes de declarar que esto contribuirá "a la soberanía y a reforzar la confianza mutua".

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre de 2025 tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde el último repunte de la violencia dejó más de un centenar de muertos y un millón de desplazados en ambos territorios.