El campamento sirio de Rukban cierra tras el regreso al hogar de su última familia de desplazados

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El campamento de desplazados de Rukban, en la frontera de Siria con Jordania, se encuentra oficialmente desocupado desde este pasado viernes tras haber sido durante más de una década de guerra civil un precario refugio para miles de familias que escapaban de la violencia del conflicto.

La ONG Fuerza de Intervención para la Emergencia en Siria, con sede en Estados Unidos, ha anunciado en su cuenta de la red social X el cierre de un campamento que en su apogeo de ocupación en 2018 llegó a albergar a más de 80.000 personas, según estimaciones de Naciones Unidas, en medio de condiciones infrahumanas.

En el campamento solo quedan 25 familias, la mayoría de pastores, que desde hace tiempo tenían decidido residir de manera permanente en el campamento ante la falta de alternativas, explica el director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdelrramán, a la agencia DPA.

Rukban Camp is officially closed and empty, all families and residents have returned to their homes. pic.twitter.com/DWbOGt7ZEu