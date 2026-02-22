El campo de detención de Al Hol llega a su fin tras la última evacuación de familiares de Estado Islámico

Familiares de Estado Islámico se instalan en Alepo tras su evacuación del campamento de Al Hol - ACNUR

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La historia del campo de detención de Al Hol, en el noreste de Siria, ha llegado a su fin tras la evacuación este domingo de los últimos 1.000 familiares de elementos de la organización yihadista Estado Islámico, la mayoría mujeres y niños, habitantes de un centro de internamiento que en su apogeo la pasada década llegó a albergar a casi 75.000 personas en condiciones aterradoras, según denunciaron constantemente los organismos humanitarios internacionales.

Gonzalo Vargas Llosa, representante para Siria de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha acompañado a los últimos evacuados al nuevo campamento de Ak Burhan, a las afueras de la ciudad de Akhtarin (gobernación de Aleppo), en la culminación del traspaso de poderes sobre la custodia de los familiares, que ha pasado de manos de las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) al Gobierno sirio dirigido por el presidente Ahmed al Shara, en medio de complejos procesos de repatriación, a Irak principalmente.

Estado Islámico se hizo a principios de 2014 con el control de Al Hol en el marco de su ofensiva relámpago que le llevó a hacerse con buena parte del país. Tras ser expulsados por las FDS en noviembre de 2015, el campamento reabrió en abril de 2016 para acoger a refugiados iraquíes. Aunque las instalaciones acogían a unas 10.000 personas en 2018, la cifra se disparó entre diciembre de ese año y marzo de 2019 hasta las 73.000 tras la toma por parte de las FDS de la ciudad de Baghuz, último bastión de Estado Islámico en Siria.

Save the Children ha reclamado esta semana atención constante para los evacuados de Al Hol, en especial los niños. "El vaciado de Al Hol marca el fin de un sitio físico, pero no el fin de la responsabilidad. Los niños que han abandonado el campamento deben recibir apoyo para reintegrarse adecuadamente a la sociedad con acceso a servicios de protección infantil, ya sea en Siria o, si son repatriados, en sus países de origen", ha pedido la directora la ONG para Siria, Rasha Muhrez.

UN FUTURO INCIERTO PARA LOS DETENIDOS

Esta misma semana, la ONG Human Rights Watch (HRW) avisaba de los peligros que corren casi 6.000 detenidos por vínculos con Estado Islámico que han sido repatriados a Irak en vuelos del Ejército estadounidense. En suelo iraquí, "corren el riesgo de ser arrestados, desaparición forzada, juicios injustos, tortura, malos tratos y violaciones del derecho a la vida".

"Independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso, y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías", ha declarado Sarah Sanbar, investigadora sobre Irak de Human Rights Watch. "Las víctimas de los crímenes de Estado Islámico merecen justicia genuina, y para eso hacen falta juicios justos para los acusados".

La última vez que Irak llevó a cabo juicios por terrorismo a tan gran escala fue en 2018-2019, después de que las fuerzas gubernamentales iraquíes recuperaran territorios controlados por Estado Islámico. HRW denuncia que las autoridades arrestaron a decenas de miles de hombres sometidos a juicios que violaron gravemente sus derechos: muchos fueron condenados a muerte tras un juicio de 10 minutos, sin la presencia de un abogado y basándose únicamente en el testimonio de un informante anónimo o en una confesión obtenida mediante tortura.

MÁS DE 20.000 DESAPARECIDOS

Las autoridades sirias tienen que resolver ahora la incógnita planteada por una investigación publicada esta semana por el diario 'Wall Street Journal': el paradero de hasta 20.000 habitantes del campamento desaparecidos durante las tareas de evacuación y en medio del caos por los recientes combates de principios de año entre el Ejército sirio y las FDS que terminaron con un precario acuerdo de integración y traspaso de competencias, incluyendo la del campamento.

La investigación cita a expertos de la agencias de Inteligencia de Estados Unidos, quienes apuntan que entre 15.000 y 20.000 personas, incluyendo afiliados a Estado Islámico, están ahora prófugas en Siria.

Fuentes del Gobierno sirio aseguraron al 'WSJ' que la culpa es de las FDS, que abandonaron el campamento durante la ofensiva de enero, dejaron las instalaciones sin vigilancia durante horas y obstaculizaron la labor del Ejército sirio para restablecer la seguridad. Los kurdos, por contra, justificaron su retirada por la pasividad de la comunidad internacional, a la que han pedido durante años auxilio para coordinar la gestión la que fue una enorme ciudad de tiendas de campaña, ahora en llamas para facilitar su desmantelamiento.