Canadá insta a "todas las partes" a no atacar infraestructuras civiles a poco de que expire el ultimátum de Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, en un acto. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha afirmado este martes que el país viene instando a "todas las partes" en el conflicto en Irán a no atacar a civiles, ni sus infraestructuras, cuando quedan pocas horas para que expire el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán acuerde una tregua y reabra el estrecho de Ormuz.

"Canadá espera que todas las partes en este conflicto, en cualquier conflicto, respeten el Derecho Internacional, las normas de enfrentamiento, y eso significa no atacar, desde luego, a civiles ni a infraestructuras civiles", ha afirmado el dirigente canadiense en un acto en Ontario, en declaraciones recogidas por la cadena CBC.

Carney ha insistido en que la diplomacia canadiense ha planteado esta cuestión "pública y privadamente", aunque no está "en el centro" de las conversaciones de paz. "A menudo hay una brecha entre lo que se dice públicamente y lo que ocurre en privado", ha explicado.

En todo caso, sobre su apoyo inicial a la ofensiva lanzada de forma conjunta por Estados Unidos e Irán, Carney ha incidido en la "conveniencia" de poner fin al terrorismo patrocinado por Irán y sus ambiciones nucleares. "Eso sigue siendo así", ha dicho sobre su postura al inicio de la guerra.

De todos modos ha recalcado que Canadá hace una distinción entre lograr esos objetivos y "las obligaciones en virtud del Derecho Internacional".

Estas declaraciones llegan en medio del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques masivos si Teherán no acepta en cuestión de horas una tregua que incluya la reapertura del paso de Ormuz. Países como Italia o Francia han censurado las amenazas de atacar infraestructura civil y ha advertido de que el plazo de Estados Unidos puede llevar a un recrudecimiento sin precedentes de la guerra.