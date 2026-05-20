Canadá y Países Bajos convocan a los respectivos embajadores de Israel en sus territorios

Archivo - La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand- Europa Press/Contacto/Dave Chidley - Archivo

Canadá denuncia el "maltrato" a los activistas de la flotilla mientras el Gobierno neerlandés habla de una actuación que "viola la dignidad humana básica"

Grecia, Polonia, Reino Unido y Alemania se suman a las condenas por la conducta del ministro Ben Gvir

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Canadá y Países Bajos han anunciado este miércoles la convocatoria de los embajadores israelíes en sendos países, sumándose así a Francia, Italia y España, tras la polémica suscitada por el video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo a los activistas detenidos, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

"He ordenado a mis funcionarios que convoquen al embajador israelí en relación con el maltrato a civiles a bordo de la flotilla. Lo que hemos visto, incluido el video compartido por Itamar Ben Gvir, es profundamente preocupante y absolutamente inaceptable", ha declarado la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, en un vídeo difundido en redes sociales.

La titular de la cartera diplomática ha recordado que su Gobierno "ya ha impuesto severas sanciones" al político ultra, "incluyendo la congelación de activos y la prohibición de viajar, en respuesta a su reiterada incitación a la violencia". "La protección de los civiles y el respeto a la dignidad humana deben prevalecer en todo momento", ha defendido.

Por su parte, el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha anunciado la misma medida en sus redes sociales tras abordar el incidente con su homólogo israelí, Gideon Saar. "Las imágenes compartidas por el ministro extremista Ben Gvir de activistas de la flotilla detenidos son impactantes e inaceptables. Este trato a los detenidos viola la dignidad humana básica", ha denunciado.

Pese a ello, Berendsen ha puesto en valor que tanto Saar como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se hayan "distanciado claramente de esta conducta" y ha reclamado que "Israel debe tratar a todos los pasajeros de acuerdo con el Derecho Internacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos neerlandeses".

Con Canadá y Países Bajos ya son al menos cinco los países que han decidido convocar a los representantes de Israel en sus respectivos territorios por la misma causa, mientras el Ministerio de Exteriores de Grecia ha presentado "una nota de protesta" a las autoridades israelíes por una conducta que ha calificado de "inaceptable y absolutamente condenable".

"Exigimos el pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, y hacemos un llamamiento a las autoridades israelíes para que tramiten con celeridad todos los procedimientos y procedan a la liberación inmediata de los ciudadanos griegos", ha agregado en un comunicado la cartera dirigida por Giorgos Gerapetritis.

Las autoridades de Polonia, por su parte, han manifestado su preocupación por sus nacionales detenidos y esperan "una explicación urgente de todas las circunstancias de la operación militar israelí en aguas internacionales".

En esta línea, la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha pedido explicaciones a las autoridades israelíes por un suceso que "(le) indigna profundamente", según ha indicado en sus redes sociales. "Les hemos dejado claras sus obligaciones de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de todos los implicados", ha señalado, tras denunciar que Ben Gvir "se burla" de los activistas de la flotilla.

"Esto viola los principios más básicos de respeto y dignidad en el trato que merecen las personas. Estamos en contacto con las familias de varios ciudadanos británicos implicados para brindarles apoyo consular", ha agregado.

También se ha expresado en redes sociales el embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, si bien para recalcar que "muchas voces israelíes -entre ellas la del ministro de Exteriores- denuncien con toda claridad el trato que el ministro Ben Gvir dispensa a los detenidos por lo que es: totalmente inaceptable e incompatible con los valores fundamentales de nuestros países".

El vídeo arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos. Asimismo, han trascendido imágenes de Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla.