Canadá, el primer país no europeo en participar en los préstamos de defensa SAFE de la UE

Archivo - Banderas de la Unión Europea y de Canadá frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas - AURORE MARTIGNONI - Archivo

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete Estados miembro han alcanzado este lunes un acuerdo para formalizar el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá para la participación de empresas y productos canadienses en los procesos de contratación pública de los préstamos de defensa SAFE, convirtiéndose en el primer país no europeo en participar en el instrumento.

El acuerdo entre la Unión Europea y Canadá fue firmado el pasado 14 de febrero y recibió el visto bueno del Parlamento Europeo el 20 de mayo. Ahora, con el visto bueno del Consejo (los Estados), se ha formalizado la entrada de Canadá en este mecanismo dotado de 150.000 millones para la compra conjunta de medios militares.

"Canadá es uno de los aliados más cercanos de la Unión Europea. La adhesión de Canadá a SAFE pone de manifiesto la profunda confianza que existe entre nosotros y sienta un precedente importante sobre cómo la UE puede colaborar con socios estratégicos clave para salvaguardar nuestro futuro colectivo", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado el ministro de Defensa de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo del la UE.

Los préstamos, financiados a través del endeudamiento de la UE para ser devueltos a largo plazo y bajo coste, fueron lanzados en mayo de 2025 con la idea de que los Estados miembro realizaran adquisiciones urgentes y a gran escala para reducir, aumentando rápida y sustancialmente la inversión militar de Europa y apoyando la reactivación de la industria de defensa de la UE.

Pueden participar en la contratación pública conjunta, además de integrantes del Espacio Económico Europeo (EEE) --los veintisiete además de Noruega, Islandia y Liechtenstein--, los países candidatos a unirse a la Unión Europea y todos aquellos con acuerdos de colaboración en materia de seguridad y defensa con la UE como Canadá, Reino Unido, Japón, Corea del Sur o India, entre otros.

Los niveles de financiación para cada país se fijaron provisionalmente en septiembre de 2025, basándose en los principios de solidaridad y transparencia. Por ejemplo, a España se le han asignado los 1.000 millones que solicitó, situándose así a la cola del reparto, al ser el tercer país con menor asignación de este fondo, un puesto que comparte con Finlandia, que también recibirá 1.000 millones, y sólo por detrás de Dinamarca (46,7 millones) y de Grecia (787 millones).

Por contra, Polonia es el país con una mayor asignación (43.700 millones), seguido de Rumanía (16.600 millones), Francia (16.200), Hungría (16.200), Italia (14.900), Bélgica (8.300), Lituania (6.300), Portugal (5.800), Letonia (5.600), Estonia (2.600), Eslovaquia (2.300), República Checa (2.060), Bulgaria (3.200), Croacia (1.700) y Chipre (1.200).