Cancelada la comparecencia de Netanyahu en el juicio contra él tras dos meses de parón por la guerra en Irán

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comparecencia que tenía previsto realizar este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio contra él por presunta corrupción ha sido cancelada a raíz de una petición de última hora presentada por sus abogados, después de un parón de más de dos meses en los procedimientos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El tribunal que lleva el caso ha indicado que la decisión ha sido adoptada cerca de hora y media antes de la comparecencia como testigo del primer ministro, tras una petición del abogado de Netanyahu, Amit Hadad, quien presentará en las próximas horas una solicitud formal a tal fin, según ha recogido la emisora pública israelí, Kan.

Si bien por ahora no han trascendido los motivos de la petición, medios israelíes como 'Yedioth Ahronoth' han señalado que la misma gira en torno a la seguridad de Netanyahu. Durante las últimas dos semanas, las vistas han sido canceladas precisamente por estos motivos, después de que el tribunal aceptara las reclamaciones de la defensa.

La Fiscalía, que no se ha pronunciado por ahora sobre la cancelación de la vista de este lunes, ha argumentado en los últimos casos que "no hay necesidades de seguridad urgentes o concretas" que justifiquen estos aplazamientos y ha resaltado que "existe un interés claro y notorio en que el juicio avance".

Esta nueva cancelación llega un día después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, pidiera que Netanyahu pacte algún tipo de acuerdo con la Fiscalía sobre los cargos por los que está siendo juzgado antes de decidir si le concede un perdón, tal y como ha reclamado incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme aliado del primer ministro israelí.

Netanyahu está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política que ha llegado a tildar de "caza de brujas". De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato a finales de 2022 a pesar de la apertura de los casos contra él en mayo de 2020, con constantes retrasos desde entonces.